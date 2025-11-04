Conference-League-Klub KuPS gewinnt zum zweiten Mal in Folge die finnische Meisterschaft

HQ

KuPS Kuopio hat die Veikkausliiga, die finnische Premier League, erfolgreich verteidigt, wobei noch eine Runde zu spielen ist. Der finnische Klub gewann im vergangenen Jahr auch die Meisterschaft und wird den Titel dank SJK verteidigen, der in der 94. Minute das 3:3 gegen Ilves erzielte und damit rechnerisch erneut KuPS-Meister wurde. Am Sonntag besiegte Kuopion Palloseura (KuPS) aus der Stadt Kuopio Inter Tuki mit 3:2, Tabelle mit 64 Punkten nach 31 Spielen in der 12-Klub-Liga.

KuPS ist einer der erfolgreichsten finnischen Vereine der letzten Zeit und gewann achtmal die finnische Premier League (darunter 2024 und 2019) und fünfmal den finnischen Pokal. Die bisherigen Meistertitel wurden alle zwischen 1956 und 1976 gewonnen. KuPS spielt auch zum ersten Mal in einem europäischen Wettbewerb, der Conference League, nachdem sie jahrelang nicht über die Qualifikations-Play-offs hinausgekommen war.

Kuopio, die achtgrößte Stadt Finnlands, beleuchtete den ikonischen, 75 Meter hohen Puijo-Turm mit den Farben "keltamusta " (gelb-schwarz) des Fußballvereins, um den Meistertitel zu feiern.

Historisch gesehen war der erfolgreichste finnische Fußballverein HJK aus Helsinki, derzeit Fünfter in der Liga, aber mit den Play-offs für die nächste Saison Conference League gesichert.

Die heimische Saison endet zwar in dieser Woche, aber die Reise der KuPS in die Conference League geht noch weiter: Nach zwei Unentschieden in zwei Spielen müssen sie härter arbeiten, um sich die Qualifikation für die K.o.-Phase zu sichern.