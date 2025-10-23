Conference League Ergebnisse am 23. Oktober, Runde 2 von 6
Ergebnisse aller Spiele am Donnerstag, 23. Oktober, in der Conference League.
Die zweite Runde der UEFA Conference League ist abgeschlossen, ein Drittel der Ligaphase mit sechs Spieltagen, die im Dezember endet. Das Format ist das gleiche wie in der Champions League und der Europa League: Die acht besten Mannschaften der Ligaphase ziehen in die Runde der letzten 16 ein, die Mannschaften zwischen 9 und 24 spielen in der K.o.-Runde.
Wenn die Liga heute endet, sind die acht besten Mannschaften Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Lausane, Mainz (die einzigen, die beide Spiele gewonnen haben), gefolgt von Rayo Vallecano und Rakow Częstochowa.
Dies sind die Ergebnisse aller Spiele, die am Donnerstag, den 23. Oktober, gespielt wurden:
- AEK Athen - Aberdeen 6:0
- AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava
- Breidablik 0 - 0 KuPS
- Drita 1 - 1 Omonia
- Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano
- Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (wegen des Wetters abgesagt)
- Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia
- Shkendija 1 - 0 Shelbourne
- SK Rapid 0 - 3 Fiorentina
- Straßburg 1 - 1 Jagiellonia
- Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca
- Hamrun 0 - 1 Lausanne
- Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan
- Mainz - Zrinjski 1:0
- Samsunspor - Dynamo Kiew 3:0
- Shamrock Rovers 0 - 2 Celje
- Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow
- Univ. Craiova 1 - 1 Noah
Die UEFA Conference League wird am 6. November, am 27. November, am 11. Dezember und am letzten Spieltag am 18. Dezember fortgesetzt. Wer wird Ihrer Meinung nach 2026 die Conference League gewinnen?