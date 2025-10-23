Conference League Ergebnisse am 23. Oktober, Runde 2 von 6

HQ

Die zweite Runde der UEFA Conference League ist abgeschlossen, ein Drittel der Ligaphase mit sechs Spieltagen, die im Dezember endet. Das Format ist das gleiche wie in der Champions League und der Europa League: Die acht besten Mannschaften der Ligaphase ziehen in die Runde der letzten 16 ein, die Mannschaften zwischen 9 und 24 spielen in der K.o.-Runde.

Wenn die Liga heute endet, sind die acht besten Mannschaften Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Lausane, Mainz (die einzigen, die beide Spiele gewonnen haben), gefolgt von Rayo Vallecano und Rakow Częstochowa.

Dies sind die Ergebnisse aller Spiele, die am Donnerstag, den 23. Oktober, gespielt wurden:



AEK Athen - Aberdeen 6:0



AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava



Breidablik 0 - 0 KuPS



Drita 1 - 1 Omonia



Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano



Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (wegen des Wetters abgesagt)



Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia



Shkendija 1 - 0 Shelbourne



SK Rapid 0 - 3 Fiorentina



Straßburg 1 - 1 Jagiellonia



Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca



Hamrun 0 - 1 Lausanne



Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan



Mainz - Zrinjski 1:0



Samsunspor - Dynamo Kiew 3:0



Shamrock Rovers 0 - 2 Celje



Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow



Univ. Craiova 1 - 1 Noah



Die UEFA Conference League wird am 6. November, am 27. November, am 11. Dezember und am letzten Spieltag am 18. Dezember fortgesetzt. Wer wird Ihrer Meinung nach 2026 die Conference League gewinnen?