Comicon Napoli XXVI bestätigt weitere Künstler: Vinland Saga-Schöpfer Makoto Yukimura, Sara Pichelli von Marvel Comics und mehr!

Wir haben Ihnen kürzlich von der Comicon Napoli 2026 und den ersten bestätigten Gästen hier berichtet. Nun bringen wir Ihnen neue Informationen, die die Messlatte für dieses Event noch höher anheben, mit einigen der prominentesten Persönlichkeiten der Unterhaltungswelt.

Neben so prominenten Persönlichkeiten wie Kazuhiko Torishima, Koji Igarashi, Don Rosa, Alex Maleev und Troy Baker, unter anderen, können wir nun Folgendes bestätigen:



Zum ersten Mal in Italien wird Makoto Yukimura, der legendäre japanische Mangaka, die neueste Ausgabe seiner zwanzigjährigen Manga-Serie Vinland Saga präsentieren.



Der britische Comiczeichner Liam Sharp, Eisner-Award-Nominierter für StarHenge, die epische Sci-Fi-Fantasy-Saga, die auf der Legende von Merlin basiert



Serbischer Comicmeister R.M. Guéra



Aus Italien: Marvel-Comiczeichnerin Sara Pichelli (verpassen Sie nicht unser Interview mit Sara auf der Comic Con Málaga 2025) und Illustratorin Simone Bianchi



Dario Moccia, Davide Masella, Agnese Innocente bei Tomodachi Press



Sänger und Rapper Caparezza wird die erste Ausstellung zu Orbit anführen, dem Graphic Novel, der parallel zu seinem gleichnamigen Hitalbum veröffentlicht wurde – dem diesjährigen meistverkauften Album in Italien



Internationaler Cosplayer und Meisterhandwerker Yugoro



und ein Konzert des ikonischen italienischen Anime-Titelsängers Giorgio Vanni



