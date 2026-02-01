News
Comicon Napoli XXVI bestätigt weitere Künstler: Vinland Saga-Schöpfer Makoto Yukimura, Sara Pichelli von Marvel Comics und mehr!
Die Veranstaltung findet vom 30. April bis 3. Mai in der Mostra d'oltremare (Neapel, Italien) statt.
HQ
Wir haben Ihnen kürzlich von der Comicon Napoli 2026 und den ersten bestätigten Gästen hier berichtet. Nun bringen wir Ihnen neue Informationen, die die Messlatte für dieses Event noch höher anheben, mit einigen der prominentesten Persönlichkeiten der Unterhaltungswelt.
Neben so prominenten Persönlichkeiten wie Kazuhiko Torishima, Koji Igarashi, Don Rosa, Alex Maleev und Troy Baker, unter anderen, können wir nun Folgendes bestätigen:
- Zum ersten Mal in Italien wird Makoto Yukimura, der legendäre japanische Mangaka, die neueste Ausgabe seiner zwanzigjährigen Manga-Serie Vinland Saga präsentieren.
- Der britische Comiczeichner Liam Sharp, Eisner-Award-Nominierter für StarHenge, die epische Sci-Fi-Fantasy-Saga, die auf der Legende von Merlin basiert
- Serbischer Comicmeister R.M. Guéra
- Aus Italien: Marvel-Comiczeichnerin Sara Pichelli (verpassen Sie nicht unser Interview mit Sara auf der Comic Con Málaga 2025) und Illustratorin Simone Bianchi
- Dario Moccia, Davide Masella, Agnese Innocente bei Tomodachi Press
- Sänger und Rapper Caparezza wird die erste Ausstellung zu Orbit anführen, dem Graphic Novel, der parallel zu seinem gleichnamigen Hitalbum veröffentlicht wurde – dem diesjährigen meistverkauften Album in Italien
- Internationaler Cosplayer und Meisterhandwerker Yugoro
- und ein Konzert des ikonischen italienischen Anime-Titelsängers Giorgio Vanni
Wirst du an dieser Veranstaltung teilnehmen? Wen möchten Sie einladen?