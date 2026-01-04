Comicon Napoli 2026 verdoppelt ihre Präsenz in Videospielen, kündigt Poster und Magister an

HQ

Der 26. Comicon Napoli findet dieses Jahr 2026 erneut am Mostra d'Oltremare vom 30. April bis 3. Mai 2026 statt, wie die Veranstalter Ende letzten Jahres bekannt gaben. Wir haben letztes Jahr über die 25. Veranstaltung Anniversary berichtet, um aus erster Hand zu erleben, wie sie nicht nur zu einem der größten Treffen von Comic-Fans Europas mit 183.000 Teilnehmern wurde, sondern auch, wie es ein großartiges Wiedersehen bedeutender Autoren, Künstler und Designer aus Europa, Asien und Amerika war. Dort konnte Gamereactor mit Dr. Stone-Schöpfer Boichi, Chrono Trigger-Schöpfer Yuji Horii und The Boys-Schöpfer Darick Robertson sowie anderen sprechen.

Die XXVI International Pop Culture Festival bereitet sich nun auf die neue Ausgabe vor, während die Organisatoren die erste Gruppe von Gaststars aus verschiedenen Ländern, Medien und Rollen bekannt geben. Hier sind einige Highlights:



Aus Japan kommen Kazuhiko Torishima, legendärer Redakteur von Shonen Jump und Dragon Ball, sowie der renommierte Videospiel-Schöpfer Koji Igarashi (Castlevania, Bloodstained), den wir erwarten und hoffen, dass er mit der Peitsche in der Hand kommt. Fractions Shintaro Kago und Kamikazes Satoshi Shiki sind die ersten bestätigten Mangakas, während der Videospielkomponist Tomoyuki Tanaka (Metal Gear, Castlevania, Yakuza) seine persönliche musikalische Note hinzufügen wird (nicht zu verwechseln mit dem Schöpfer von Godzilla).



Aus Amerika kommt niemand Geringerer als der gefeierte Disney-Illustrator Don Rosa, während Alex Maleev und David Mack das Marvel-Label vertreten werden.



Um das Videospielangebot zu vervollständigen, kommen außer Iga-san auch der Schauspieler Troy Baker, der Komponist Austin Wintory und der Entwickler Andrea Pessino.



Schließlich wurde der in Pisa geborene Leo Ortolani zum Magister dieser Ausgabe ernannt und übernahm damit den Staffelstab vom letztjährigen Tanino Liberatore. Ortolani ist ein produktiver Karikaturist und Geschichtenerzähler, der ein riesiges, miteinander vernetztes Universum aufgebaut hat, das von Rat-Man über Graphic Novels, Populärwissenschaft, Satire bis hin zu Cross-Media-Projekten reicht – mit einem Stil, der Popparodie, kulturelle Anspielungen und scharfe Gesellschaftssatire verbindet.



Unten kannst du auch das Comicon Napoli 2026 Poster ansehen, erstellt vom Animationsveteranen Aurélien Predal (Pixar, DreamWorks, Illumination ). Wirst du am 26. Comicon in Neapel teilnehmen?

