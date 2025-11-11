Miles Morales-Zeichnerin Sara Pichelli spricht darüber, wie europäische Schöpfer den Comic beeinflusst haben

HQ

Während unserer Zeit bei San Diego Comic Con Malaga hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit dem Mitschöpfer und dem Künstler zu sprechen, der die Ultimate Spider-Man -Version von Miles Morales zum Leben erweckt hat. Wir haben uns mit Sara Pichelli getroffen, wo wir die italienische Kreative über den jüngsten Aufstieg europäischer Autoren und Künstler befragt haben, die der Comicwelt ihren Stempel aufdrücken, und auch, warum dies jetzt geschieht.

"Ich denke, es ist alles zusammen, weil wir eine andere Geisteshaltung haben. Wir sind sehr weit entfernt von der amerikanischen Art, im Guten wie im Bösen zu denken. Vielleicht brauchten sie das jetzt in der Comic-Branche, naja... Damals, als das Internet anfing, das Hauptmittel zum Versenden von Dingen und Portfolios zu sein, war es einfacher, Talente auf der ganzen Welt zu finden. Vielleicht liegt es an unserer Geschichte, vielleicht sind wir einfach gut dafür."

Wir haben auch mit Pichelli über ihre Version von Miles Morales gesprochen und darüber, dass seine "Geschichte erzählt werden musste" und dass sie "immer aufgeregt" ist, die Figur in Filmen, Fernsehen und Spielen zu sehen, auch wenn sie sie nicht spielt, da sie "ein Boomer" ist.

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln unten an, um mehr von Pichelli über Miles Morales zu erfahren und wie sie der Figur ihre eigene Note verleiht.