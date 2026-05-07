CNN-Gründer und 24-Stunden-Nachrichtenerfinder Ted Turner stirbt im Alter von 87 Jahren

HQ

Es gibt vielleicht nie einen Mann, der für seine geschäftlichen Risiken mehr belohnt wird als Ted Turner. Der TV-Mogul und Philanthrop ist im Alter von 87 Jahren verstorben, wie Turner Enterprises bekannt gab. Turner ist vor allem bekannt für die Gründung von CNN, Cartoon Network, die Einführung der Idee der 24-Stunden-Nachrichten, die Änderung der Sportregeln, die Pionierarbeit der Kabel-Superstationen und sogar die Gründung seiner eigenen Wrestling-Firma als Eigentümer von WCW.

Laut Variety war Turners Leben ein unglaubliches. Nachdem er das Geschäft seines Vaters übernommen hatte, wechselte Turner von der Werbetafelwerbung zum Fernsehen und hatte große Ambitionen für die Zukunft des Fernsehens. Nachdem er Ideen für Basis-Kabel entwickelt hatte, gründete er TNT, um weitere Sendungen für seine neuen Sender zu produzieren. Er besaß sogar MGM eine Zeit lang und wurde 1991 vom Time Magazine zum Mann des Jahres gewählt. Seine Rivalitäten mit Persönlichkeiten wie Rupert Murdoch und Vince McMahon sind berühmt, und Turner war nie jemand, der vor Konfrontationen zurückschreckte, was ihm den Spitznamen "The Mouth of the South" einbrachte.

Turner wird nicht nur durch das Vermächtnis definiert, das er im Fernsehen hinterlassen hat, das an sich mehr Erfolge enthält, als die meisten in ihrem Leben hoffen können. Turner war außerdem ein Philanthrop, der sich um Umweltfragen, Überbevölkerung und nukleare Abrüstung sorgte. Im Rahmen seiner Arbeit mit Cartoon Network entwickelte er Captain Planet and the Planeteers, eine animierte Serie, die sich auf Umweltbotschaften konzentrierte.

Turner gab bereits 2018 bekannt, dass bei ihm Lewy-Body-Demenz diagnostiziert wurde, eine Störung, die Gedächtnis und kognitive Funktionen beeinträchtigt. Seitdem hat er sich größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten, obwohl viele, die im Fernsehen aktiv waren, herzliche Ehrungen bei der Nachricht von seinem Tod ausgesprochen haben.