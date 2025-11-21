Clive Barker's Hellraiser: Revival präsentiert einen grausamen und blutigen Gameplay-Trailer

HQ

Während unserer Zeit auf der Gamescom im Sommer hatten wir die Gelegenheit, einen ersten Eindruck von Clive Barker's Hellraiser: Revival zu bekommen, einer grausamen und blutigen Angelegenheit, die nie zurückgehalten wurde, wie sie Blut und Gewalt darstellte. Das passt zur Marke und zum Thema, denn Hellraiser ist eine berüchtigt grafische Horror-Franchise, und das spiegelt sich auch im Videospiel wider.

Zu diesem Zweck wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die Reise durch die Hölle gibt, die der Spieler während dieses Spiels absolvieren muss. Im Verlauf dieses Erlebnisses musst du dich brutalen und abscheulichen Gegnern stellen, tödlichen Fallen und Gefahren ausweichen und ansonsten auf eine Fülle masochistischer Charaktere treffen, die Schmerz umarmen und davon leben.

Was die offizielle Zusammenfassung des Spiels betrifft, so wird sie so erklärt: "Spielt die Geschichte von Aidan, der die Kraft einer mysteriösen Puzzlebox – der Genesis-Konfiguration – nutzen muss, um seiner Freundin Sunny bei der Flucht aus der übernatürlichen Höllenlandschaft des Labyrinths zu helfen."

Sehen Sie sich unten den Trailer an für einen weiteren Vorgeschmack auf dieses Horrorspiel, das irgendwann 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.