Civilization VII Early Access öffnet sich für überwiegend negative Steam-Kritiken

Das offizielle Veröffentlichungsdatum von Civilization VII wird zwar erst am 11. Februar erreicht, aber Spieler, die die Deluxe oder Founders Edition gekauft haben, lernen bereits die neueste Version des 4X-Strategie-Titanen kennen.

Viele Spieler haben jedoch festgestellt, dass das Spiel weniger als das ist, was sie sich erhofft hatten, da das Spiel zum Zeitpunkt des Schreibens nur 39 % positive Bewertungen auf Steam hatte. Die Spieler nennen die Benutzeroberfläche als Hauptgrund für ihre negative Resonanz, aber auch die neue Herangehensweise an Zivilisationen und Anführer, die Zeitalter-Mechanik, begrenzte Kartengrößen, Anpassungsoptionen und vieles mehr.

Trotz der Negativität gibt es viele hoffnungsvolle Spieler, auch unter denen, die das Spiel im Moment nicht empfehlen können. Civilization VI wurde auch in einem ziemlich umstrittenen Zustand veröffentlicht, und so wissen wir, dass Firaxis ein Spiel mit der Zeit besser machen kann. Wir haben Civilization VII in unserer Rezension genossen und eine Menge Presse hat positive Meinungen über das Spiel geteilt. Aber Civilization ist eine dieser Serien, bei denen die Spieler diejenigen sind, die jahrelang und Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden mit dem Spiel beschäftigt sind, also haben sie ein Wissen, das sehr tief gehen wird.

Die Entwickler beginnen bereits, auch auf die Benutzer zu reagieren, und in einer Rezension zur Benutzeroberfläche schrieben sie: "Wir sind uns des Feedbacks zur Benutzeroberfläche des Spiels bewusst und prüfen diese. Wir arbeiten weiterhin an Civilization VII und wissen es zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt, euer Feedback und eure Rezensionen zu hinterlassen!"