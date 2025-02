HQ

Civilization ist eine sehr seltsame Serie, die man rezensieren sollte, denn obwohl jedes Spiel nach der Formel früherer Titel iteriert, haben die Leute mit Civ einfach ihre Favoriten. Ein Spiel, das sie akzeptieren, mit Warzen und allem. Kein Civilization-Spiel ist perfekt, aber ein Favorit ist für Civ-Fans mehr wert als Perfektion. Für mich ist es Civ V, ein Spiel, das bis heute einen fehlerhaften Multiplayer hat, aber ein Titel, der mich trotz seines Alters und der vielen anderen Strategiespiele, die um meine Aufmerksamkeit wetteifern, einfach immer wieder zurückkommen lässt.

Civilization VI war ein Schritt in eine zugänglichere Richtung, mit der ich mich nicht wirklich anfreunden konnte. Seltsamerweise hat es mir jedoch viel mehr Spaß gemacht, als Civilization VII diesen Schritt in einen Sprung verwandelt, um den gesamten Prozess zu rationalisieren. Es gibt eine Menge Neues in Civilization VII, so viel, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, alles in meine Vorschau zu packen, und doch ist es aufgrund der Art und Weise, wie es vor Ihnen ausgebreitet ist, einfach, es in mundgerechteren Häppchen aufzunehmen.

Das liegt vor allem daran, dass ein Spiel nicht aus einem langen Marathon besteht, sondern dank der Ages-Mechanik aus drei kürzeren Joggingrunden. Anstatt nur einen Anführer auszuwählen, der von Anfang an an eine Zivilisation gebunden ist, könnt ihr die Zivilisation mit jedem Zeitalter wechseln, während ihr euren Anführer während des gesamten Zeitalters behaltet. Bei jedem Alter gibt es eine ordentliche Pause im Spiel. Einige deiner Einheiten werden aufgewertet, andere werden zurückgelassen. Deine Städte kehren zu Städten zurück, mit den Upgrades, die von Zeitalter zu Zeitalter weitergegeben werden können. Wenn du nicht nur für ein Zeitalter spielst - was du tun kannst, wenn du und deine Freunde keine 10 Stunden zur Verfügung haben - dann werdet ihr im Laufe des Spiels ein Vermächtnis aufbauen, das im Wesentlichen euren Siegesweg definiert, sei es durch Wissenschaft, Kultur, Kriegsführung usw.

The Legacy ermöglicht es dir, über Zeitalter hinweg zu planen, aber hauptsächlich wirst du von Zeitalter zu Zeitalter spielen, da die Antike, die Erkundung und die Moderne jeweils einen anderen Schwerpunkt haben. Das gibt einem in gewisser Weise hin und wieder einen Neuanfang, aber es kann gleichzeitig ziemlich erschütternd sein und geht nicht wirklich auf die Tatsache ein, dass Spieler von Zeitalter zu Zeitalter einen Schneeballeffekt haben können. Wenn du in der Antike stark bist, wirst du in der Erkundung nicht schwach sein. Das hängt natürlich von deinem eigenen Können als Spieler ab, aber gegen die KI ist es selten, dass jemand zurückkommt, nachdem er im frühen Spiel niedergestampft wurde. Apropos KI: Eine der größten Änderungen in Civilization VII dreht sich um Diplomatie und den Einsatz von Einfluss, einer neuen Ressource, mit der du diplomatische Aktionen ausführen kannst, wie z. B. die Unterstützung der Kriegsanstrengungen eines Verbündeten oder das Ausspionieren eines feindlichen Imperiums. Die Idee im Konzept ist großartig, aber wenn man seinen Einfluss bündelt, ist es viel zu einfach, der nette Kerl zu sein oder ihn leichtfertig ausgeben zu können, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken machen zu müssen.

Es wird Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden dauern, um die Zeitalter wirklich zu verstehen und zu entscheiden, ob sie eine gute oder schlechte Ergänzung der Formel sind. Es scheint jedoch eine seltsame Wahl zu sein, ein kürzeres Erlebnis zu loben, wenn Civilization-Fans mehr als glücklich sind, endlose Stunden damit zu verbringen, durch ihre Städte zu gehen und den nächsten Rundenknopf zu drücken, bis sie zu ihrem nächsten Stück Imperiumsorganisation gelangen können. Abgesehen von den Zeitaltern sind viele der neuen Mechaniken klare Erfolge bei der Rationalisierung und Auffrischung des Civ-Erlebnisses.

Die Möglichkeit, deine Zivilisation in jedem Zeitalter zu ändern, klang zunächst wie eine Überkomplikation, da es bedeutet, dass du viel mehr über jede Zivilisation lernen musst, bevor du dich in ein Spiel begibst, aber in Wirklichkeit ermöglicht es dir, dank anderer optimierter Elemente, in die Tiefe einzutauchen, die Civilization VII bietet. Es verhindert auch, dass bestimmte Zivilisationen früher oder später im Spiel Energiespitzen haben. Du musst nicht mehr um deinen Höhepunkt herumspielen, denn jede neue Zivilisation ist so konzipiert, dass sie in ihrem eigenen Zeitalter stark ist.

Als ich das Spiel zum ersten Mal spielte, stachen mir die Armeekommandeure ins Auge, und ich glaube, dass sie insgeheim die bisher größte Änderung an der Franchise sein könnten, denn die Möglichkeit, mehrere Einheiten in einem Kachel zu unterbringen, löst eines der größten Probleme mit Kriegen in Civ, wo es sich so anfühlte, als würde derjenige, der die meisten Kacheln behalten konnte, einfach gewinnen. Armeekommandeure, kombiniert mit den neuen Kampfanimationen und wunderschön aussehenden Einheiten, machen den Kampf in Civilization VII wirklich angenehm, was mich angenehm überrascht hat, wenn man bedenkt, dass ich normalerweise erst viel später im Spiel an Kriegen teilnehme.

Die Umgebungen und die gesamte Grafik haben dieses Mal ein klares Upgrade erhalten, und es ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass wir ein Civ-Spiel wirklich als hübsch bezeichnen können. In der Vergangenheit wirkte die Grafik entweder zu alt oder – wie im Fall von Civilization VI – zu cartoonhaft und albern. Civilization VII kombiniert das Aussehen von Civ V und Civ VI und schafft so ein Spiel, das du nicht nur im Detail betrachten kannst, indem du dein Imperium durchstreifst, um all deine kleinen Gebäude und Einheiten zu überprüfen. Es scheint, als ob Civilization VII weiß, dass es auch gut aussieht, da es oft seine Optik zur Schau stellt, wenn du ein Wunder baust oder einer Naturkatastrophe gegenüberstehst.

Die Verwaltung deiner Städte war noch nie so einfach, denn jedes Mal, wenn du eine Siedlung errichtest, verbesserst du automatisch das von dir gewählte Feld und erweiterst deine Grenzen, wenn du kannst. Die Bezirke sind zurück und ermöglichen es dir, städtische und ländliche Gebiete einer Siedlung zu erstellen, und der Fokus auf Städte als sekundäre Siedlungen nimmt dem Spieler wieder einige Elemente aus der Hand, damit du dich auf die lustigen Dinge des Bauens in deiner größten Stadt konzentrieren kannst. Natürlich kannst du eine Stadt zu einer Stadt machen, aber dafür brauchst du Gold, wobei die Kosten mit jeder anderen Stadt, die du hast, steigen. Diese Änderungen mögen für einen Hardcore-Civ-Spieler kontrovers klingen, aber sie sind eine großartige Möglichkeit, all die Neuheiten des Spiels in den Griff zu bekommen, ohne sich durch das Mikromanagement zu verzetteln, das du zuvor hattest. Es gibt noch viel Platz, um dein Imperium effizienter zu machen, aber ich muss sagen, dass ich die Arbeiter sehr vermisse. Ihre Abwesenheit legt den Fokus des Spiels viel stärker auf deine Militäreinheiten und die Siedlungsproduktion, anstatt sich zu fragen, was deine Zivilisten vorhaben.

Alles in allem ist Civilization VII eine mehr als würdige Aufnahme in dieses historische Franchise. Wie bei jedem Civilization-Spiel werden nicht alle Änderungen von jedem Fan begrüßt, aber im Großen und Ganzen handelt es sich um eine optimierte 4X-Strategie, die genauso endlos spielbar ist wie ihre Vorgänger, und ein Titel, den ich trotz aller Schwächen genossen habe.