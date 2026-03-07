Cillian Murphy kommentiert Gerüchte über Voldemorts Besetzung: "Ich bin kategorisch nicht"

HQ

In vielerlei Hinsicht ist Cillian Murphy im modernen Hollywood eine eher seltene Art, da der Schauspieler fast alles mit popkulturellem Thema einen großen Bogen hält. Obwohl er für seine bemerkenswerte Leistung in Oppenheimer einen Oscar gewann, hat der irische Schauspieler diesen Ruhm nicht genutzt, um in anderen großen Filmen und Franchises aufzutreten, sondern spielt stattdessen weiterhin in Indie- und Arthouse-Filmen mit, abgesehen von seiner Wiederholung der Rolle des Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man und Jim in 28 Years Later: Der Knochentempel. Deshalb schien das Gerücht, Murphy würde Voldemort in der kommenden Harry Potter TV -Serie für HBO Max zu spielen, weit hergeholt, auch wenn es eine ziemlich außergewöhnliche Besetzung war...

Das Gerücht scheint nun auch von Murphy widerlegt worden zu sein, der in einem Interview mit der Times gefragt wird, ob daran etwas Wahres dran ist, worauf der irische Schauspieler antwortete:

"Ich bin es kategorisch nicht. Kannst du das zur Schlagzeile machen?"

Jetzt dreht sich das Gespräch wieder darum, wer im kommenden Reboot Voldemort spielen soll? Wen würdest du gerne als den berüchtigten dunklen Zauberer sehen?