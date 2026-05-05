CI Games konzentriert sich auf gewagtere weibliche Charaktere in Lords of the Fallen 2

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Letztes Jahr erklärte der polnische Entwickler CI Games, dass die Fortsetzung ihres äußerst beliebten Soulslike-Spiels Lords of the Fallen ohne "politische Korrektheit und Filterung" entwickelt werden werde. Als konkretes Beispiel bestätigten sie, dass dies auch die von Studio als attraktiveren weiblichen Charakteren mit freizügiger Kleidung und Rüstung ansehen würde.

Jetzt haben sie zusammen mit dem YouTube-Kanal TheBackgroundNPC dies präsentiert, bei dem sie (die sich auch TheBackgroundNPC nennt) alle neuen Outfits durchgeht, die verfügbar sein werden, und sagt, dass sie selbst daran beteiligt war, Feedback dazu zu geben. Dazu gehört unter anderem Orath, den sie am meisten beeinflusste, und erklärt:

"Das war die Figur, mit der wir im Meeting eine ganze Menge Zeit verbracht haben, und ich hatte viele Gedanken zu ihrer Hüft- und Schulterpanzerung, und ich fragte, ob wir uns etwas mehr darauf konzentrieren könnten, ihre Figur zu schlanken und mehr auf ihr Dekolleté zu legen, damit die schöne Rüstungsarbeit wirklich von selbst atmen kann."

Lords of the Fallen 2 erscheint im August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Unten kannst du sehen, wie die neuen Charaktere aussehen und wer sie sind. Hinterlasse gerne einen Kommentar, was du vom Design hältst.

Dunkler Justiziar – Vollstrecker der dunklen Kreuzfahrer

Kalanthia – Vampir

Orath – Hauptmann der Serafs, Krieger

Strahlende Priesterin – Kanal, Unterstützung