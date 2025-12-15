CI Games verspricht attraktive Heldinnen und brutale Kämpfe in Lords of the Fallen 2

HQ

Das kommende Soulslike Lords of the Fallen 2 von Polish CI Games war eines von vielen Titeln, die wir während der Game Awards ausprobieren durften, komplett mit Gameplay. Den Reaktionen in den sozialen Medien nach zu urteilen, sind die Menschen im Allgemeinen sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben, was vielleicht nicht überrascht, da sein Vorgänger von 2023 hoch gelobt wurde.

Aber worauf können wir uns freuen außer "brutalem soullike-Kampf gegen eine Vielzahl furchterregender, hoch aufragender Kreaturen in einer weitläufigen Welt, die von ihren charakteristischen Doppelreichen geprägt ist"? Wir haben nun einige Hinweise darauf, von CI Games CEO Marek Tyminski (dank Insider Gaming), was offenbar weniger politische Korrektheit, die Abschaffung von Körpertyp A/B (zugunsten von männlich/weiblich, wie man annehmen kann) und attraktive Frauen in freizügiger Kleidung beinhaltet.

In einem Beitrag in den sozialen Medien schreibt er, dass sie mehrere Entscheidungen bezüglich "politischer Korrektheit und Filterung" rückgängig gemacht haben und dass sie das Abenteuer nun auf Basis des Feedbacks der Spieler weiterentwickeln. Anschließend nahm er sich die Zeit, Fragen von Spielern zu beantworten, wobei eine Person sich fragte, ob es attraktive weibliche Charaktere mit freizügiger Kleidung und Rüstung geben wird – worauf er einfach mit "Ja" antwortete.

Jemand anderes schrieb, Spiele sollten Spaß machen und nicht politisch korrekt sein, worauf Tyminski antwortete: "Korrekt😆." Aber nicht jeder hatte solche Fragen; Jemand hat sich über die Spielerkamera gewundert, die laut Trailer näher am Hauptcharakter zu sein scheint. Aber anscheinend können wir etwas erwarten, das eher Lords of the Fallen ähnelt.