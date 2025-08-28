Chris Froome wurde ins Krankenhaus geflogen, nachdem er während des Trainings überfahren worden war

HQ

Chris Froome, 40-jähriger britischer Radrennfahrer auf Israel-Premier Tech, hat während des Trainings einen schweren Unfall erlitten und wurde in ein Krankenhaus im südfranzösischen Toulon in der Nähe von Monaco geflogen, wo er lebt. Nach Angaben des Teams erlitt er fünf gebrochene Rippen, einen Bruch der Lendenwirbel und einen Lungenkollaps.

Er war nach dem Sturz bei Bewusstsein, wie L'Equipe (via CyclingWeekly) berichtete, und befindet sich nun in einem taumelnden Zustand. Er wird sich heute einer Operation unterziehen, und zum Glück hat er keine Kopfverletzungen erlitten.

Froome hat zum ersten Mal die Grand Tour gewonnen, darunter vier Tour de France in den Jahren 2013, 2015, 2016 und 2017, einen Giro d'Italia im Jahr 2018 und zwei Vuelta a España in den Jahren 2011 und 2017. Zuletzt nahm er 2022 an der Tour de France und der La Vuelta teil und erlitt Anfang 2025 eine Verletzung, bei der er sich das Schlüsselbein brach. Er nahm Anfang August 2025 an der Tour de Pologne teil und belegte den 68. Platz.