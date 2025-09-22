Team World besiegt Team Europa beim Laver Cup in San Francisco

HQ

Team World hat in letzter Zeit einen Lauf beim Laver Cup: 2022 gewannen sie zum ersten Mal, und mit Ausnahme von 2024 haben sie seitdem jedes Mal gewonnen, einschließlich der Ausgabe 2025 in San Francisco, wo Team World unter der Leitung von Andre Agassi das Team Europa unter der Leitung von Yannick Noah besiegte. Das Ergebnis lautete 15:9, was bedeutete, dass Team World sieben Spiele und Team Europa fünf gewann, aber Team World gewann alle vier Spiele am Samstag, in denen 2 Punkte vergeben wurden, und zwei Spiele am Sonntag, in denen drei Punkte vergeben wurden.

Der US-Amerikaner Taylor Fritz war der Held von Team World und schlug die höher eingestuften Spieler Carlos Alcaraz (Spanien) und Alexander Zverev (Deutschland). Der Australier Alex de Miñaur besiegte ebenfalls Zverev und Jakub Mensik (Tschechien), während der Argentinier Francisco Cerúndolo den Dänen Holger Rune besiegte.

Dieses Turnier bedeutet, dass Alcaraz sein erstes Match seit dem Wimbledon-Finale verloren hat, aber das wird für die ATP-Rangliste keine Rolle spielen. Viele tun dieses Turnier als Exhibition-Turnier ab, obwohl es von der ATP sanktioniert wurde, da es weder für Einzel- oder Doppelranglisten noch für die Länder, die sie vertreten, zählt.

Das Konzept "Welt gegen Europa" wurde vom Ryder Cup im Golf kopiert und ist meistens nur eine Ausrede, um coole und selten gesehene Teamups zu spielen, wie Alcaraz und Ruud im Doppel (die die Amerikaner Alex Michelsen und Reilly Opelka besiegten), sowie ehemalige Tennislegenden ins Rampenlicht zu rücken. Bei der vorherigen Ausgabe traten John McEnroe und Bjron Borg als Kapitäne der Teams an, und bei dieser Ausgabe kehrte die ehemalige Nummer 1 der Welt, Andre Agassi, zurück, der zwischen 1995 und 2003 acht Grand-Slam-Titel gewann.