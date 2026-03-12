Chelsea-Trainer Liam Rosenior übernimmt die volle Schuld an der vernichtenden Niederlage gegen PSG: Nach 15 Minuten waren ihre Chancen dahin.

HQ

Chelsea erlitt eine vernichtende Niederlage gegen Paris Saint-Germain im Champions Leage im Parc des Princes, in einem Spiel, in dem PSG zweimal die Initiative ergriff, mit Toren von Barcola und Dembélé, wobei Chelsea jedes Mal mit Toren von Malo Gusto und Enzo Fernández antwortete, um den Ausgleich zu erzielen. Doch es war Chelseas Unfähigkeit, PSGs Auswechslung mitzuhalten, die sie bestrafte: Vitinha traf in der 74. Minute, Kvaratskhelia legte in der 86. und 94. Minute zwei weitere Tore nach.

Chelsea-Trainer Liam Rosenior sagte, ich sei sehr enttäuscht, weil die ersten 75 Minuten sehr gut waren, aber sie müssen lernen, "zu bestimmten Zeiten ruhig zu bleiben, und das ist mein Problem; es ist nicht das Team, das die Schuld tragen sollte".

"Es ist meine Schuld; Ich werde nicht über bestimmte Spieler sprechen. Wir hatten einige großartige Chancen, aber wenn wir unser volles Potenzial nicht ausschöpfen, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen", sagte Rosenior (über RMC Sport) und lobte den PSG-Kader: "In der Premier League gibt es Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Joao Neves nicht; sie haben ein unglaubliches Team."

PSG durchlebt eine schwierigere Saison

Trotz des Champions League-Siegers war die PSG-Saison im Vergleich zum Vorjahr schwieriger: Sie hatten Schwierigkeiten in der Ligaphase der Champions League, schieden im Drittelfinale des französischen Pokals gegen ihre Nachbarn Paris FC aus und führen die Ligue 1 nur einen Punkt vor Lens. Anfangs hatten sie sogar 48 % Chancen, das Viertelfinale zu erreichen und Chelsea zu besiegen, aber jetzt sind sie fast am Ziel: Alles, was sie tun müssen, ist, diese drei Tore nächste Woche in London zu verteidigen.