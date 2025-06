Chelsea bei der Klub-WM: Termine, Rivalen und der Weg ins Finale

HQ

Chelsea, Champions-League-Sieger von 2021, ist neben Manchester City eine der beiden englischen Mannschaften bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Der Sieger der Conference League, der im nächsten Jahr in die Champions League zurückkehrt, wird versuchen, neben 32 anderen Kandidaten die erste Trophäe dieses neu gestalteten Wettbewerbs zu holen.

Der Londoner Klub hat zwei Champions-League-Titel, zwei Europa-League-Titel und einen Conference League-Titel gewonnen. 2021 gewannen sie auch die ursprüngliche Klub-Weltmeisterschaft gegen Palmeiras, aber das ist etwas ganz anderes, und ihr Weg ins Finale wird nicht einfach sein...

Chelsea Gruppenspiele bei der Klub-WM

Chelsea ist Teil der Gruppe D, zu der der Libertadores-Sieger von 2022, Flamengo, der tunesische Klub Espérance Sportive de Tunis, der sich über die Rangliste qualifiziert hat, sowie der Los Angeles FC gehören, der seine Teilnahme am Pokal erst letzte Woche mit einem Play-in-Sieg gegen Club América bestätigte und den Platz einnahm, den zuvor das disqualifizierte Team Club León innehatte.

Die Spiele von Chelsea sind:



Montag, 16. Juni: Chelsea vs. LAFC: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Freitag, 20. Juni: Flamengo vs. Chelsea: 19:00 Uhr BST, 20:00 Uhr MESZ



Mittwoch, 25. Juni: ES Tunis vs. Chelsea: 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



Möglicher Weg für Chelsea ins Finale bei der Klub-WM

Da Chelsea Teil der Gruppe D ist, würden sie im Falle eines Einzugs in die Runde der letzten 16 auf Mannschaften der Gruppe C treffen. Das bedeutet, dass ihre potenziellen Rivalen in der ersten K.o.-Phase sind:



Bayern München



Auckland Stadt



Boca Junioren



Benfica (Benfica Benfica)



Je nachdem, ob sie den ersten oder zweiten Platz in der Gruppe belegen, spielen sie ihre Spiele auf:



Samstag, 28. Juni: Sieger der Gruppe C gegen den Zweiten der Gruppe D: 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



Sonntag, 29. Juni: Sieger der Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe C: 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ



Im Falle eines Sieges wäre Chelseas nächster Rivale im Viertelfinale einer aus den Gruppen A oder B:



Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami



Paris Saint-Germain



Atlético Madrid



Botafogo



Seattle Sounders



Danach könnten sie die Viertelfinalspiele am Samstag, den 5. Juli um 15:00 Uhr MESZ oder Samstag, den 5. Juli um 18:00 Uhr MESZ bestreiten und entweder eines der Halbfinalspiele am Dienstag, den 8. Juli um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ am 8. Juli oder den 9. Juli bestreiten.

Das Finale der Klub-Weltmeisterschaft findet am Sonntag, 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ statt. Glaubst du, dass Chelsea dabei sein wird?