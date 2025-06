Manchester City bei der Klub-WM: Termine, Rivalen und der Weg ins Finale

HQ

Manchester City, einer der erfolgreichsten europäischen Vereine, Gewinner der Champions League 2023, ist einer von nur zwei englischen Klubs bei der Klub-WM. Auch wenn die Saison 2024/25 bei weitem nicht ihre beste war (es war sogar eine der schlechtesten), hat der Klub viele Verstärkungen vorgenommen, um das Beste aus diesem Wettbewerb herauszuholen.

Möchten Sie wissen, wie der Weg von Manchester City ins Finale am 13. Juli aussieht? Hier ist eine Anleitung, wie Sie alle Spiele von Pep Guardiola in diesem Wettbewerb und ihre potenziellen Rivalen verfolgen können.

Spiele in der Gruppenphase von Manchester City bei der Klub-WM

Manchester City ist Teil der Gruppe G, zu der der marokkanische Klub Wydad (Sieger der CAF Champions League 2022, Vizemeister 2023), der Verein Al Ain aus den Emiraten (Gewinner des Afrika-Asien-Pazifik-Pokals 2024) und Juventus Turin (der seit 1996 keinen europäischen Titel mehr gewonnen hat...) gehören. Die Übereinstimmungen sind:



Mittwoch, 18. Juni: Manchester City vs. Wydad AC: 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ



Montag, 23. Juni: Manchester City vs. Al Ain: 2:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



Donnerstag, 26. Juni: Juventus - Manchester City: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Möglicher Weg ins Finale für Manchester City bei der Klub-WM

Da Manchester City Teil der Gruppe G ist, würden sie im Falle eines Einzugs in die Runde der letzten 16 auf Mannschaften der Gruppe H treffen. Das bedeutet, dass ihre potenziellen Konkurrenten sind:



Real Madrid



Al-Hilal



Pachuca



FC Salzburg



Je nachdem, ob sie Gruppenerster oder Zweiter werden, würden sie ihre Achtelfinalspiele bestreiten auf:



Dienstag, 1. Juli: Sieger der Gruppe G vs. Zweiter der Gruppe H: 02:00 Uhr BST, 3:00 Uhr MESZ



Dienstag, 1. Juli: Sieger der Gruppe H gegen den Zweiten der Gruppe G: 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ



Im Falle eines Sieges wäre der nächste Gegner im Viertelfinale einer der folgenden Teams aus den Gruppen E und F:



Río de la Plata



Urawa Rote Diamanten



Monterrey



Inter Mailand



Fluminense



Borussia Dortmund



Ulsan HD FC



Mamelodi Sundowns



Danach könnte Manchester City die Viertelfinalspiele am Freitag, den 4. Juli um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ oder Samstag, den 5. Juli um 21:00 Uhr BST, 22:00 Uhr MESZ und am Dienstag, den 8. Juli, um 20:00 Uhr BST, am 8. Juli um 21:00 Uhr MESZ oder am 9. Juli eines der Halbfinalspiele bestreiten.

Glaubst du, dass Manchester City das Finale erreichen wird? Wenn sie dies schaffen, würden sie am Sonntag, den 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ spielen.