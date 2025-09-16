Champions League Zusammenfassung des 1. Spieltags für Real Madrid, Juventus, Benfica, Arsenal...

HQ

Der erste Spieltag von Champions League 2025/26 lieferte genau das, worauf alle Fans gewartet hatten: viele Tore, Kontroversen, Comebacks und sogar einige Überraschungen. Die ersten sechs Spiele der Ligaphase wurden am Dienstag ausgetragen, die restlichen folgen am Mittwoch und Donnerstag, darunter die Debüts von Real Madrid, Juvents, Borussia Dortmund oder Arsenal.

Zuerst am Nachmittag zwei Heimniederlagen: PSV Eindhoven, Zweiter in der Erediviese, erlitt eine harte Niederlage gegen den belgischen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise, während Athletic Club aus Bilbao Arsenal nicht zurückhalten konnte.

Das mit Abstand überraschendste Ergebnis war die Niederlage von Benfica gegen Qarabag FK aus Aserbaidschan, das erst zum zweiten Mal nach der Qualifikation an der Champions League teilnahm. Der zweimalige Europapokalsieger und einer der besten Portugals verlor ein entscheidendes Spiel: zu Hause gegen eine der am schlechtesten platzierten Mannschaften des Wettbewerbs. Das Spiel endete 2:3, aber in den ersten 15 Minuten stand es 2:0!

Juventus und Borussia Dortmund hatten eine Torausbeute (4:4), aber Juventus wird besser schlafen, da sie in der Nachspielzeit (94. und 96. Minute) mit zwei Toren gegen die Deutschen ein Unentschieden erreichen konnten.

Der Europa-League-Sieger 2021 Villarreal verlor mit 0:1 gegen den Europa-League-Sieger von 2025 Tottenham durch einen beschämenden Fehler des Torhüters Luiz Junior in der dritten Minute.

Schließlich schaffte es Real Madrid 20 Minuten ohne Dani Carvajal gegen Olympique Marseille dank zweier Elfmetertore von Mbappé zu überstehen: zweites Spiel in Folge für los Blancos, das 2-1 endet, Madrid spielt mit 10.

Champions League Ergebnisse vom Dienstag, 16. September:



PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise



Athletic Club 0 - 2 Arsenal



Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund



Benfica 2 - 3 Qarabag FK



Totenham - Villarreal 1:0



Real Madrid - Marseille 2:1

