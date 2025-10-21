Champions-League-Spiele vom 21. bis 22. Oktober und wie man sie live sehen kann

HQ

Nach der Länderspielpause steht wieder ein Champions-League-Spieltag an. In dieser Woche, am Dienstag, den 21. Oktober, und Mittwoch, den 22. Oktober, geht es mit einigen spektakulären Spielen weiter, darunter Arsenal gegen Atlético de Madrid, Chelsea gegen Ajax, Leverkusen gegen PSG oder Real Madrid gegen Juventus.

Bevor Sie sich diese Spiele ansehen, werfen Sie einen Blick auf die Champions-League-Tabelle nach dem 2. Spieltag. Dies ist die dritte von acht Runden in der Ligaphase, es kann sich also noch viel ändern, aber jeder Punkt zählt, da nur die besten acht direkt in die nächste Runde einziehen.

Champions League Spieltag 3

Dienstag, 21. Oktober



Barcelona vs. Olympiakos: 18:45 Uhr MEZ



Kairat vs. Pafos: 18:45 Uhr MEZ



Newcastle - Benfica: 21:00 Uhr MEZ



PSV vs. Napoli: 21:00 Uhr MEZ



Leverkusen vs. PSG: 21:00 Uhr



Union Saint-Gilloise - Inter: 21:00 Uhr MEZ



Kopenhagen vs. Dortmund: 21:00 Uhr MEZ



Villarreal - Manchester City: 21:00 Uhr MEZ



Arsenal vs. Atlético de Madrid: 21:00 Uhr MEZ



Mittwoch, 22. Oktober



Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 Uhr MEZ



Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 Uhr MEZ



Chelsea vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ



Real Madrid vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ



Sporting - Marseille: 21:00 Uhr MEZ



Monaco vs. Tottenham: 21:00 Uhr MEZ



Atalanta vs. Slavia Praha: 21:00 Uhr MEZ



Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: 21:00 Uhr MEZ



Bayern vs. Club Brügge: 21:00 Uhr



So sehen Sie die Champions League live

Die UEFA Champions League, der wichtigste Fußballwettbewerb der Welt, ist je nach Land hauptsächlich auf kostenpflichtigen Kanälen verfügbar. Hier ist eine Liste der Sender der UEFA Champions League der Männer in Europa:



Tschechien: TV Nova



Dänemark: Viaplay



Finnland: MTV Oy



Frankreich: Canal+



Deutschland: DAZN, Amazon Prime



Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn: RTL, Sport 1



Island: Syn, Viaplay



Italien: Sky, Amazon Prime



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: TV2 Norwegen



Polen: Canal+



Portugal: Sport TV, DAZN



Republik Irland: RTE, Premier Sports



Spanien: Movistar Plus



Schweden: Viaplay



Schweiz: blau, SRG



Türkiye: TRT



Ukraine: Megogo



Vereinigtes Königreich: TNT Sports



Die vollständige Liste der UEFA Champions League-Sender weltweit finden Sie auf der UEFA-Website.

Wann ist der nächste Spieltag der Champions League?

Der vierte Spieltag wird am 4. und 5. November fortgesetzt. Zu den Highlights der 4. Runde gehören Liverpool-Real Madrid, PSG gegen Bayern oder Manchester City gegen Borussia Dortmund.

Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2025/26 gewinnen?