Champions-League-Spiele vom 21. bis 22. Oktober und wie man sie live sehen kann
Arsenal gegen Atlético de Madrid, Chelsea gegen Ajax, Leverkusen gegen PSG oder Real Madrid gegen Juventus Turin gehören zu den Highlights in dieser Woche.
Nach der Länderspielpause steht wieder ein Champions-League-Spieltag an. In dieser Woche, am Dienstag, den 21. Oktober, und Mittwoch, den 22. Oktober, geht es mit einigen spektakulären Spielen weiter, darunter Arsenal gegen Atlético de Madrid, Chelsea gegen Ajax, Leverkusen gegen PSG oder Real Madrid gegen Juventus.
Bevor Sie sich diese Spiele ansehen, werfen Sie einen Blick auf die Champions-League-Tabelle nach dem 2. Spieltag. Dies ist die dritte von acht Runden in der Ligaphase, es kann sich also noch viel ändern, aber jeder Punkt zählt, da nur die besten acht direkt in die nächste Runde einziehen.
Champions League Spieltag 3
Dienstag, 21. Oktober
- Barcelona vs. Olympiakos: 18:45 Uhr MEZ
- Kairat vs. Pafos: 18:45 Uhr MEZ
- Newcastle - Benfica: 21:00 Uhr MEZ
- PSV vs. Napoli: 21:00 Uhr MEZ
- Leverkusen vs. PSG: 21:00 Uhr
- Union Saint-Gilloise - Inter: 21:00 Uhr MEZ
- Kopenhagen vs. Dortmund: 21:00 Uhr MEZ
- Villarreal - Manchester City: 21:00 Uhr MEZ
- Arsenal vs. Atlético de Madrid: 21:00 Uhr MEZ
Mittwoch, 22. Oktober
- Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 Uhr MEZ
- Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 Uhr MEZ
- Chelsea vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ
- Real Madrid vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ
- Sporting - Marseille: 21:00 Uhr MEZ
- Monaco vs. Tottenham: 21:00 Uhr MEZ
- Atalanta vs. Slavia Praha: 21:00 Uhr MEZ
- Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: 21:00 Uhr MEZ
- Bayern vs. Club Brügge: 21:00 Uhr
So sehen Sie die Champions League live
Die UEFA Champions League, der wichtigste Fußballwettbewerb der Welt, ist je nach Land hauptsächlich auf kostenpflichtigen Kanälen verfügbar. Hier ist eine Liste der Sender der UEFA Champions League der Männer in Europa:
- Tschechien: TV Nova
- Dänemark: Viaplay
- Finnland: MTV Oy
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: DAZN, Amazon Prime
- Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn: RTL, Sport 1
- Island: Syn, Viaplay
- Italien: Sky, Amazon Prime
- Niederlande: Ziggo Sport
- Norwegen: TV2 Norwegen
- Polen: Canal+
- Portugal: Sport TV, DAZN
- Republik Irland: RTE, Premier Sports
- Spanien: Movistar Plus
- Schweden: Viaplay
- Schweiz: blau, SRG
- Türkiye: TRT
- Ukraine: Megogo
- Vereinigtes Königreich: TNT Sports
Die vollständige Liste der UEFA Champions League-Sender weltweit finden Sie auf der UEFA-Website.
Wann ist der nächste Spieltag der Champions League?
Der vierte Spieltag wird am 4. und 5. November fortgesetzt. Zu den Highlights der 4. Runde gehören Liverpool-Real Madrid, PSG gegen Bayern oder Manchester City gegen Borussia Dortmund.
