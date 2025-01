Champions League Ergebnisse von Barça, Liverpool, Atalanta, Atlético am 7. Spieltag

HQ

Die erste Halbzeit des 7. Spieltags in der UEFA Champions League war geprägt von vielen Emotionen und wahrscheinlich eines der spannendsten Spiele des gesamten Turniers, sowie provisorische Veränderungen in den Top 8, die beweisen, dass es noch Zeit ist, die Dinge zu bewegen.

Mit dem 2:1-Sieg von Liverpool gegen Lille bestätigte der Kader von Arne Slot, dass sich die erste Mannschaft mathematisch für das Achtelfinale qualifiziert hat und die einzige mit einer perfekten Siegesbilanz. Und so auch Barcelona bei einem unglaublichen 5:4-Comeback gegen Sporting in Lissabon: Die Mannschaft von Hansi Flick erholte sich von einem 1:3 und einem 2:4 durch Tore von Lewandowski, Eric García und einem Last-Minute-Tor von Raphinha im vielleicht spannendsten und unvorhersehbarsten Spiel der bisherigen Saison.

Ein weiteres bemerkenswertes Comeback gelang Atlético de Madrid, obwohl sie sehr früh in der ersten Halbzeit mit 10 Mann gegen Bayer Leverkusen spielten, die bisher wohl bessere deutsche Mannschaft in der Champions League. Aber selbst mit einem Mann weniger dominierte Atlético und gewann dank Julián Álvarez in letzter Sekunde.

Bologna fügte Borussia Dortmund mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten die zweite Niederlage in Folge zu und feierte damit den ersten Champions-League-Sieg überhaupt und klettert nun auf Platz 27 und träumt von einer sehr unwahrscheinlichen, aber dennoch möglichen Qualifikation.

Die Hoffnungen auf die Qualifikation sind auch für Stuttgart am Leben, das nun auf Platz 21 liegt und Slovan Bratislava zur siebten Niederlage verdammte. Atalantaa zerstörte jedoch mit einem 5:0-Sieg alle Hoffnungen für Sturm, und der italienische Klub springt auf Platz 4.

Champions League Ergebnisse von Dienstag, 21. Januar



Monaco - Aston Villa 1:0



Atalanta - Sturm Graz 5:0



Atlético de Madrid - Bayer Leverkusen 2:1



Bologna - Borussia Dortmund 2:1



Club Brugge - Juventus 0:0



Crvena Zvezda 2-3 PSV Eindhoven



Liverpool - LOSC Lille 2:1



Slovan Bratislava - Stuttgart 1:3



Benfica Benfica - Barcelona 4:5



Heute Abend finden die restlichen Spiele des 7. Spieltags statt, darunter Paris gegen Manchester City, Feyenoord gegen Bayern und Real Madrid gegen Salzburg.