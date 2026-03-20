CD Projekt Red bestätigt, dass es in den kommenden Quartalen ein noch nicht angekündigtes Projekt veröffentlichen wird

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Passiert es wirklich? Wurde es endlich bestätigt? Nun, wir sollten noch nicht den Atem anhalten, obwohl wir wissen, dass zumindest geplant ist, in den kommenden Quartalen ein noch nicht angekündigtes Projekt von CD Projekt Red zu veröffentlichen. Da die Fortsetzung von The Witcher 4 und Cyberpunk 2077 noch Jahre entfernt sind, richten sich alle Augen auf die noch nicht bestätigte The Witcher 3: Wild Hunt -Erweiterung.

Letztes Jahr kursierten Gerüchte über einen weiteren Witcher-3-DLC, und seitdem behaupten nur noch mehr Insider und Analysten, dass etwas kommt. In den jüngsten Finanzergebnissen von CD Projekt Red fiel SynthPotato eine Notiz zu einem noch nicht angekündigten Projekt auf, das bald veröffentlicht wird.

"In den kommenden Quartieren", steht in der Notiz im Dokument. "Das Studio wird sich hauptsächlich auf weitere Entwicklungsarbeiten laufender Projekte konzentrieren; wir planen außerdem, eines der bisher nicht angekündigten Spieleprojekte zu veröffentlichen."

Das ist keine direkte Bestätigung einer weiteren Witcher-3-Erweiterung, denn eigentlich könnte CD Projekt Red an allem arbeiten. Es wird erwartet, dass Fool's Theory hinter der Arbeit an der Erweiterung steht, aber CD Projekt Red hat bestätigt, dass es immer ein Team von Entwicklern im Studio gibt, das jedes Studio wie Fool's Theory oder Virtuous unterstützt und mit ihnen zusammenarbeitet, wenn sie ein CD Projekt IP entwickeln.