Jannik Sinner strebt als Topgesetzter in Madrid einen historischen fünften Masters-1.000-Titel an

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Jannik Sinner ist topgesetzter beim Madrid Open und strebt einen rekordbrechenden fünften Masters-1.000-Titel in Folge an (nach Paris 2025 sowie Indian Wells, Miami und Monte-Carlo 2026), etwas, das kein anderer Tennisspieler geschafft hat. Und ohne Carlos Alcaraz und Novak Djokovic hat er einen klareren Weg zum Titel sowie die Chance, sich weiter an der Spitze der ATP-Rangliste zu etablieren, indem er von Alcaraz' Handgelenksverletzung profitiert.

Die Auslosung für das Herrenturnier beim Masters-1.000-Turnier fand am Montag statt, und Sinner trifft in der zweiten Runde auf einen Qualifizierten und könnte in der dritten Runde auf Gabriel Diallo treffen, der letztes Jahr das Viertelfinale erreicht hat.

Alex de Miñaur wäre der erste Top-10-Spieler, der Sinner im Viertelfinale in den Weg steht, obwohl es zwei weitere talentierte Rivalen auf seiner Seite gibt: Joao Fonseca und den aufstrebenden spanischen Star Rafael Jódar, der den Marrakech 250-Titel gewann und letzte Woche beim Barcelona Open das Halbfinale erreichte.

Sollte Sinner das Halbfinale erreichen, könnten Gegner Ben Shelton sein, der gerade beim Munich Open die Trophäe gehoben hat, Lorenzo Musetti und Arthur Fils (der den Titel in Barcelona gewann). Der Zweitplatzierte in Madrid und potenzieller Finalist ist der Weltranglistendritter Alexander Zverev, der im Halbfinale in München von Flavio Cobolli ausgeschieden ist.

Glaubst du, Jannik Sinner wird die Madrid Open ab dieser Woche gewinnen? Sein Debüt gibt er am Freitag, den 24. April, und das Finale ist für Sonntag, den 3. Mai, angesetzt. Sein bestes Ergebnis in Madrid war das Viertelfinale 2024.