Carlos Alcaraz "freut sich auf Rache" gegen Cameron Norrie, heute Abend in Indian Wells

Carlos Alcaraz und Cameron Norrie werden die letzten sein, die ihr Viertelfinale am Donnerstag in Indian Wells bestreiten (beginnend um 3:00 Uhr MET, 2:00 Uhr GMT am Freitag), und nach dem Sieg über Casper Ruud trifft er auf den 30-jährigen Cameron Norrie, der sich besonders darauf freut, gegen die Briten zu spielen, angesichts seiner jüngsten Niederlage in Paris im letzten Jahr.

"Es wird sehr schwer gegen Cam. Wir hatten in der Vergangenheit einige großartige Kämpfe, und ich habe unser letztes Match gegen ihn verloren, also suche ich Rache", sagte Alcaraz. Er verweist auf seine überraschende Niederlage im Achtelfinale der Paris Masters im Oktober 2025, eines der wenigen frühen Ausscheidungen der Weltranglistenersten in einem Turnier. Seitdem hat er jedes Match gewonnen, außer den ATP-Finals gegen Sinner.

"Er ist ein harter Gegner. Linkshänder sind immer schwer zu bekämpfen, und er variiert auch die Höhe seiner Schläge stark", erklärte Alcaraz. "Er hat eine sehr flache Rückhand und eine Vorhand mit viel Spin, daher ist es manchmal schwer vorherzusehen, wie der Ball auf einen zukommt. Außerdem ist er ein Gladiator, ein echter Kämpfer, der um jeden Punkt, jeden Satz und jeden Kampf kämpft. Jemandem gegenüberzutreten, der niemals auf einen Ball verzichtet, ist immer schwierig.Der Sieger des Matches trifft auf Jack Draper oder Daniil Medvedev.

Alcaraz spielte achtmal gegen Norrie, wobei der Brite nur drei Spiele gewann. 2015 besiegte Alcaraz ihn auf dem Weg ins Wimbledon-Finale, das er jedoch gegen Sinner verlor.