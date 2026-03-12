Jack Draper besiegt Djokovic in einem intensiven Match mit einer 26-Schuss-Rallye: Das sind Indian Wells im Viertelfinale

HQ

Indian Wells 2026 brachte wahrscheinlich das bisher beste Duell, als Novak Djokovic und Jack Draper über zweieinhalb Stunden im Tiebreak des dritten Satzes blieben, wobei der englische Spieler und Titelverteidiger Draper 2026 nach seiner Verletzung in seinem zweiten Turnier 2026 den erfahrenen Novak Djokovic mit 4:6, 6:4, 7:6(5) besiegte.

Draper, der nach der Pause der letzten vier Monate 2025 von seiner besten Weltrangliste auf Platz 15 zurückfiel, gewann dieses Californian Masters 1.000 im letzten Jahr, ein Turnier, das Djokovic fünfmal gewann, aber zuletzt 2016. Das Match, erst das zweite Mal, dass sie aufeinandertraten (das erste war 2021, als Draper 19 Jahre alt war und gegen Djokovic verlor), bot von beiden eine enorme Qualität, darunter eine 26-Schläge-Rallye, die Djokovic gewann, ihn aber aussaugte und zu Boden fiel. Im folgenden Spiel verlor er dann seinen Aufschlag, und Djokovic sagte, dass er glaubt, dass ihm die Kraft ausgegangen ist.

Indian Wells Viertelfinale:

Donnerstag, 12. März:



Arthur Fils gegen Alexander Zverev: 19:00 MEZ, 18:00 GMT



Learner Tien vs. Jannik Sinner: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Freitag, 13. März:



Jack Draper gegen Daniil Medvedev: 1:00 MEZ, 0:00 GMT (Donnerstag)



Carlos Alcaraz gegen Cameron Norrie: 3:00 MEZ, 2:00 GMT

