Ancelotti erklärt, warum Jude Bellingham in dieser Saison nicht trifft

Jude Bellingham war in der vergangenen Saison der zweitbeste Torschütze von Real Madrid, nur ein Tor hinter Vinícius Júnior. In dieser Saison stehen seine Tore jedoch immer noch bei null. Ein plötzlicher Absturz des Cover-Stars von Golden Boy und EA FC 25, genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Team mehr Tore braucht?

Nein, sagt Carlo Ancelotti. Der Trainer glaubt, dass die Anzahl der Tore, die er zu Beginn der letzten Saison erzielt hat, "niemand erwartet hat", und nicht die Dürre in dieser Saison überraschend war, denn seine Rolle hat sich verändert.

"Für uns ist die Arbeit, die er in dieser Saison leistet, viel wichtiger als die Tore, die er im letzten Jahr erzielt hat." In der Pressekonferenz vor Real Madrid - Borussia Dortmund sagte Ancelotti, er sei sehr zufrieden mit seiner Arbeit, "er gibt sich viel Mühe und Opfer".

"Das Problem in diesem Jahr ist nicht der Mangel an Toren von Bellingham, ganz im Gegenteil." Er sagt, dass Tore für sie kein Problem sind, da sie viele talentierte Spieler haben und immer Tore schießen werden.

Ancelotti verteidigt Bellingham trotz torlosem Tor

In der Pressekonferenz vor Real Madrid - FC Barcelona verteidigte Ancelotti Bellingham noch einmal und sagte, er sei sehr zufrieden mit seiner Arbeit und seiner Bedeutung für das Spiel. Er gab zu, dass seine Tore in der letzten Saison aufgrund der Abwesenheit von Karim Benzema wichtig waren. Dieses Jahr haben sie Mbappé dafür. "Seine Tore sind für uns nicht wichtig. Seine Qualitäten sind andere."

Mit der Ankunft von Stürmer Kylian Mbappé und dem Abgang von Mittelfeldspieler Toni Kroos muss sich Bellingham an ein neues System anpassen und verschiedene Positionen ausprobieren. In den letzten Spielen spielte er auf dem rechten Flügel an der Seite von Rodrygo, wo Ancelotti glaubt, gefährlicher sein zu können, ein Kanal, der aufgrund der Vorliebe von Mbappé und Vini auf der linken Position oft leerer ist.

Gegen Borussia Dortmund war er sehr nah dran, ein Tor zu erzielen und das Zeichen des Spiels viel früher zu verändern als Vinícius' Hattrick. Im El Clásico könnte er aufgrund der Verletzung von Rodrygo mehr Chancen bekommen, obwohl erwartet wird, dass Ancelotti das 4-4-2 beibehalten wird.