Die Gerüchte stimmten: Onimusha lebt wieder!

Die Gala der Game Awards heute Abend hat uns gezeigt, dass man die Hoffnung nie aufgeben sollte, ein Franchise aus der Vergangenheit zurückzubringen, egal wie lange es her ist, dass das letzte Spiel veröffentlicht wurde. Capcom hat 18 Jahre seit Onimusha: Dawn of Dreams aus dem Jahr 2006 verstreichen lassen, der einer der letzten PlayStation 2-Titel war. Und seitdem ist es still um die Serie... bis heute.

Geoff Keighley war sichtlich aufgeregt, als er den Trailer zu Onimusha: Way of the Sword enthüllte. Der nächste Titel der Serie hat die Plattformen noch nicht bestätigt, wird aber 2026 erscheinen. Der Trailer zeigte glücklicherweise Gameplay, und wir haben bereits einige besondere Katana-Kampfkünste sowie einige dämonische Feinde gesehen, die es zu besiegen gilt. Viel Spaß mit der Bestätigung von Onimushas Rückkehr unten.