Von Fans erstellte Mega-Man-Bosse bereit zur Abstimmung

Nachdem Capcom im Dezember während der Game Awards Mega Man Dual Override angekündigt hatte, kündigten sie auch an, einen Wettbewerb abzuhalten, bei dem Fans einen der Bosse (Robot Masters) für das Spiel erstellen können, wobei einer letztlich ausgewählt und unsterblich gemacht wird.

Nun wurden die zwanzig Finalisten ausgewählt, und ihr habt die Möglichkeit, für euren Favoriten abzustimmen. Mehrere davon sind sehr schön gestaltet und hätten leicht in jedes der Mega Man-Abenteuer für das NES aufgenommen werden können, wie Osoji Man, Veldt Man und Vortex Man – aber es gibt auch ein paar innovativere Ideen. Zu den letzteren gehören Beiträge wie Juggle Man, Spiral Woman und Sweeper Woman.

Schau auf diesen Link, um sie alle zu sehen und deine Stimme abzugeben, wo Capcom schreibt, dass diejenigen, die wählen, belohnt werden (ohne weitere Details).

Mega Man Dual Override soll 2027 für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheinen.

Vier unserer Favoriten. // Capcom

