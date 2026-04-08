Call of the Sea Fortsetzung Call of the Elder Gods erscheint im Mai

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Im Jahr 2020 präsentierte der Entwickler Out of the Blue ein lovecraftianisches narratives Rätselabenteuer namens Call of the Sea, das bei Fans und Kritikern ziemlich erfolgreich war. Dies führte dazu, dass das Studio ins Universum zurückkehrte und erforschte, wie es erweitert werden könnte. Sechs Jahre später werden wir genau dieses Projekt treffen.

Dieses Projekt, das als Call of the Elder Gods bezeichnet wird, lässt die Spieler in die Rolle von Professor Harry Everheart und der neuen Heldin Evangeline Drayton schlüpfen und zeigt, wie das Duo eine Reihe von Umwelträtseln und Herausforderungen löst und dabei nach geliebten Menschen sucht – ein Abenteuer, das sich durch Neuengland, Australien, die Arktis, und sogar eine antike Stadt.

Dieses Spiel gilt als Fortsetzung von Call of the Sea, aber der Entwickler gibt an, dass "keine Vorkenntnisse" des bestehenden Spiels erforderlich sind, um es zu spielen und zu genießen Call of the Elder Gods.

Die Handlungszusammenfassung des Abenteuers fügt hinzu: "An der Miskatonic University ist nicht alles in Ordnung. Professor Harry Everhart versucht, die Schatten an den Rändern seines Blickfelds zu ignorieren, während die Schülerin Evangeline Drayton von unmöglichen Träumen von einem vor einem Jahrzehnt entdeckten Artefakt heimgesucht wird. Auf ihrer Suche nach Antworten werden die beiden Enthüllungen aufdecken, die älter sind, als es sich jemand hätte vorstellen können."

Wir erfahren außerdem, dass Yuri Lowenthal aus Marvels Spider-Man Professor Harry spricht, während Cissy Jones aus Firewatch und Starfield die Aufgaben von Evangeline übernimmt.

Was das Veröffentlichungsdatum und die Plattformen angeht, steht das Spiel kurz vor dem Debüt, mit einer Veröffentlichung am 12. Mai 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2. Es wird auch am ersten Tag auf dem Xbox Game Pass enthalten sein. Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer zum Spiel an.