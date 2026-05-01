Call of the Sea Entwickler betrachtet KI als ein "nützliches Werkzeug", aber nicht als etwas, das in "allem, was wir Spielern zustellen" verwendet werden sollte.

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Jeder, der Gameplay oder Bilder des kommenden Call of the Elder Gods gesehen hat, wird mit der wunderbaren und eindrucksvollen künstlerischen Gestaltung des Indie-Sequels und der insgesamt herausragenden kreativen Vision mehr als vertraut sein. Mit einem so vielversprechenden Projekt in Aussicht fragen Sie sich vielleicht, welche Rolle, falls überhaupt, künstliche Intelligenz an der Entwicklung von Call of the Elder Gods beteiligt war, und falls ja, ist das genau diese Frage, die wir beim Entwickler des Spiels, Out of the Blue, gestellt haben.

In einem Interview mit der Kreativdirektorin Tatiana Delgado fragten wir nach der Haltung des Studios zum Einsatz von KI in der Spieleentwicklung, woraufhin uns gesagt wurde, dass sie ihre Möglichkeiten und Vorteile hat, der Entwickler aber niemals KI-Elemente in irgendetwas einbauen würde, das er seinen Spielern liefert.

"Wir haben keine KI während der Produktion von Call of the Elder Gods oder im finalen Spiel verwendet. Wir sind überzeugt, dass die menschliche Berührung für alle Kunstformen unglaublich wichtig ist, und wir schätzen die Fähigkeit, feine Details in unseren Werken zu kontrollieren.

"Was den Einsatz von KI in Videospielen im Allgemeinen angeht, denken wir, dass sie ein nützliches Werkzeug für frühe Prototypen sein könnte, aber wir möchten sie in nichts einsetzen, das wir an Spieler ausliefern."

Call of the Elder Gods wird ziemlich bald debütieren, am 12. Mai auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2, und falls ihr an dem Projekt interessiert seid, könnt ihr hier unsere sehr aktuelle Vorschau lesen.