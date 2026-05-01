Call of the Elder Gods ist "etwas länger als der erste"

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In weniger als zwei Wochen wird Out of the Blue Games seine erzählerische, verwirrende Fortsetzung Call of the Elder Gods präsentieren, die für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Da das Debüt kurz bevorsteht und wir uns auf unsere jüngste Vorschau zum Spiel konzentrieren, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit der Kreativdirektorin Tatiana Delgado zu sprechen, um noch ein paar letzte Informationen über das Spiel zu erfahren.

Zu diesem Zweck, für diejenigen, die sich fragen, wie viel Zeit man zum Abschluss Call of the Elder Gods aufwenden muss, haben wir Delgado erkundigt, wie lang das Spiel ist, besonders im Vergleich zum Originaltitel Call of the Sea.

"Dieses Spiel ist etwas länger als das erste, aber wir wollten die Spielzeit nicht einfach um der Spielzeit willen verlängern. Dieses Spiel würde etwa 6 Stunden dauern. Wir wollen Erlebnisse schaffen, die beim Spieler Anklang finden."

Für mehr Informationen zu Call of the Elder Gods, einschließlich Out of the Blues Haltung zu KI und auch, ob wir jemals erwarten können, dass die Serie über Spiele hinauswächst, können Sie unser vollständiges Interview mit Delgado hier lesen.