Call of Duty Movie Regisseur behauptet, Videospiele zu spielen seien "schwach" und "erbärmlich"

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Man muss vorsichtig sein, wenn man mutige Aussagen in sozialen Medien macht, denn es besteht eine gute Chance, dass es einem irgendwann in den Hintern beißt. Jetzt ist das Peter Berg passiert, dem Regisseur des kommenden Call of Duty Movie. Es stellt sich heraus, dass er eine Sicht auf Videospiele und Gamer hat, die nicht gerade schmeichelhaft ist, zumindest wenn man ein Esquire-Interview von 2013 betrachtet, das inzwischen auf Resetera hervorgehoben wurde.

Darin wurde er in seiner Rolle als eine Art öffentlicher Fürsprecher amerikanischer Männlichkeit gefragt, was seine Meinung zu Videospielen sei, die Krieg darstellen. Berg antwortete:

"Erbärmlich. Erbärmlich. Tastaturmut. Ich halte es nicht aus. Die einzigen, denen ich eine Call of Duty-Freikarte gebe, ist das Militär. Sie servieren draußen, langweilen sich und wollen sich selbst unterhalten? Okay, vielleicht. Kinder? Uh-uh."

Als Esquire ihn daran erinnerte, dass selbst Elitesoldaten Videospiele spielen, fügte er hinzu:

"Einige von ihnen tun es. Aber ich sage ihnen, dass ich es erbärmlich finde. Ich glaube, jeder, der vier Stunden lang Videospiele spielt... Es ist schwach. Raus hier, tu etwas."

Wie einige im Kommentarbereich anmerken, ist es über zehn Jahre her, seit er diese Meinungen geäußert hat, also könnten sie sich geändert haben. Ungeachtet dessen führt er jetzt Regie bei einem Film, der auf einer Serie basiert, die er mindestens einmal als erbärmlich empfand und die außer vielleicht Soldaten und Kindern niemand spielen sollte.

Der Call of Duty Movie feiert im Juli 2028 Premiere.