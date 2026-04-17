Die Call of Duty Movie wird im Juni 2028 in den Kinos eröffnen

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Eine der Videospielserien, die Produktionsfirmen für Adaptionen unbedingt bekommen wollen, ist Call of Duty, da Activisions Shooter-Reihe eine riesige Spielerschaft hat, was sich sicher auf Kinofans übersetzen wird, oder?

Erst vor Kurzem wurde bestätigt, dass Paramount und Activision einen Deal getroffen haben, um Call of Duty als Film zu verfilmen, und nun wurden im Rahmen der CinemaCon einige zusätzliche Informationen über das Projekt geteilt.

Zum einen wurde uns gesagt, dass der Call of Duty Movie am 30. Juni 2028 in den Kinos eröffnet wird, also in etwas mehr als zwei Jahren. Laut The Hollywood Reporter wird das Projekt von Taylor Sheridan geschrieben (ja, der Yellowstone-Schöpfer, aber auch die Person, die der Welt Sicario geschenkt hat!) und von Pete Berg (Lone Survivor) inszeniert werden, sodass zwei zentrale kreative Kräfte mit Erfahrung in der Produktion von Action-Kriegsfilmen verbunden sind.

Darüber hinaus gibt es nichts Neues zu teilen, also müssen wir einfach dran bleiben für ein umfassenderes Update zu Besetzungswahlen und Ähnlichem.