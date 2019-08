Call of Duty: Modern Warfare soll auf dedizierten Servern laufen

Call of Duty: Modern Warfare nähert sich seinem Veröffentlichungstermin am 25. Oktober und wir erfahren fast jeden Tag etwas Neues über das Spiel. Game Informer kann uns zum Beispiel verraten, dass das nächste Kapitel von Infinity Wards Shooter dedizierte Server bekommen wird. Eine Überraschung ist das nicht, da stabile Online-Umgebungen in Multiplayer-Titeln heutzutage durchaus erwartbar sind - vor allem bei einem so großen Titel. Zuletzt hat aber Nintendo mit Super Mario Maker 2 bewiesen, dass nicht alle Entwickler daran denken.

Wenn ihr auf dedizierten Servern spielt, kann euch im Grunde egal sein, ob ein Spieler eine schlechte Internetverbindung hat oder nicht, da ihr nur mit dem offiziellen Server interagiert, auf dem alle Befehle zusammenlaufen. Dass wird vor allem im Zusammenspiel mit Spielern auf anderen Plattformen ein wichtiger Zwischenschritt sein, Shooter-Fans dürfen im neuen Call of Duty: Modern Warfare ja von allen Plattformen aus miteinander spielen.

