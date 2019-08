Crossplay in Call of Duty: Modern Warfare: Spieler auf PC, PS4 und Xbox One treten gegeneinander an

Infinity Ward und Activision haben uns bei der Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare im Mai versprochen, dass ihr Shooter konsolenübergreifend zusammengespielt werden kann. Als wir diese Woche endlich selbst in den Mehrspieler-Part reinschnuppern konnten, haben wir deshalb sicherheitshalber noch einmal nachgefragt, was sich an dieser Front in den letzten Monaten getan hat. Im Gespräch bestätigte uns der Entwickler, dass Crossplay wie erwartet die Spieler auf dem PC mit denen von der Konsole zusammenbringen werde.

Jack O'Hara, der Design Director des Spiels, versicherte uns, dass Crossplay zum Launch des Titels am 25. Oktober verfügbar sei und zwischen allen Plattformen stattfindet: PC, Xbox One und PS4 spielen also gemeinsam Krieg. Konsolenspieler, die nicht gegen Spieler mit Tastatur und Maus antreten möchten, können das einfach in den Menüs angeben und die Matchmaking-Server übernehmen den Rest.

Erwähnenswert finden wir noch, dass O'Hara Psyonix' Aussagen zur Crossplay-Unterstützung nicht so ganz zustimmen konnte. Die Rocket-League-Entwickler haben damals Sony verhöhnt und gemeint, dass das plattformübergreifende Zusammenspiel mit nur einem Knopfdruck funktioniere. Laut O'Hara arbeitet Infinity Ward jedoch "seit Jahren" an diesem Feature, schließlich müssen die sozialen Funktionen ebenfalls synchronisiert werden - Freunde, Kommunikation und Ähnliches. Alles was euch sonst noch zum Mehrspieler von CoD interessieren könnte, erfahrt ihr in unserer Vorschau.