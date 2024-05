Call of Duty: Black Ops 6 für die Veröffentlichung im Game Pass bestätigt

HQ

Es ist Jahre her, dass Microsoft damit begonnen hat, Xbox Game Studios-Titel direkt im Game Pass zu veröffentlichen, so dass viele glaubten, dass dies auch Activision Blizzard King-Spiele einschließen würde, als der massive Deal letztes Jahr genehmigt wurde. Dann machten Gerüchte die Runde, dass dies bei Call of Duty: Black Ops 6 nicht der Fall sei, bevor andere behaupteten, dass dies der Fall wäre. Jetzt wissen wir, was real ist.

Microsoft bestätigt, dass Call of Duty: Black Ops 6 tatsächlich zu einem noch festzulegenden Datum in diesem Herbst direkt im Game Pass erscheinen wird. Wir haben auch einen Live-Action-Trailer erhalten, um diesen Anlass zu feiern. Wer viel Gameplay sehen möchte, kann sich auf den 9. Juni freuen.