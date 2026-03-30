Bungie: "Wir sind auf lange Sicht mit Marathon "

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Einige Wochen nach dem Start von Marathon können wir nun sagen, dass die Pessimisten falsch lagen. Es war sicherlich kein neues Concord – aber es hat sich auch nicht besonders gut verkauft, und die PlayStation 5 macht laut den neuesten Zahlen nur 19 % der Spielerschaft aus. Das ist etwas, womit Bungies Besitzer Sony offensichtlich nicht sehr glücklich ist.

Glücklicherweise scheint es keine Gefahr zu geben, dass das Spiel abgeschaltet wird, zumindest nicht in absehbarer Zeit. In einem Beitrag auf der offiziellen Website (über Tech4Gamers) schreibt Bungie, dass dies eine langfristige Verpflichtung ist und sie sich darauf freuen, das Spiel in den kommenden Jahren zu erweitern:

"Wir sind mit Marathon auf lange Sicht dabei. Wir freuen uns auf viele Jahre stetiger Verbesserungen in allen Bereichen des Spiels."

Marathon hat eine ziemlich gemischte Resonanz erhalten, und diese erstklassigen Bewertungen waren selten. Wir haben es auch rezensiert, und hier können Sie unsere Gedanken nachlesen.

Was hältst du von der Zukunft von Marathon ? Wird Sony (das schließlich die Geldbeutel in der Hand hat) Geduld mit dem Spiel haben, auch wenn die Verkaufszahlen nicht durchstarten, oder können wir darauf zählen, dass es in den kommenden Jahren weiter wächst und expandiert?