Bericht: Marathon hat bisher etwa 1,2 Millionen Exemplare verkauft, wobei die Mehrheit auf dem PC erscheint

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Der März war bereits ein Mega-Monat für Videospiele, denn wir haben gesehen, wie Resident Evil Requiem debütierte und bisher über sechs Millionen Einheiten verkauft hat (ja, es ist Ende Februar erschienen...), Pokémon Pokopia kam und verkaufte sich laut Daten nach vier Tagen auf dem Markt mit 2,2 Millionen Einheiten, Crimson Desert verkaufte in wenigen Tagen drei Millionen Einheiten. und sogar Slay the Spire 2, das trotz eines Early-Access-Projekts über drei Millionen verkaufte Exemplare erzielte. Gerade deshalb muss man sagen, dass Marathon der große Verlierer des März in Sachen Verkauf war, wenn man den neuesten Daten von Alinea Analytics (danke, VGC) Glauben schenkt.

Obwohl es Anfang März am 5. März debütierte, besagen die neuesten Daten, dass Marathon bisher 1,2 Millionen Einheiten verkauft hat. Das ist keineswegs eine schlechte Zahl, aber im Vergleich zur Konkurrenz wirkt sie ziemlich schwach und wie im Vergleich zu Einzelspieler-Projekten, die problemlos jahrelang bestehen können, Bungies neuester Live-Multiplayer-Titel am kürzesten geblieben ist.

Aber vielleicht ist die beunruhigendste Nachricht, wenn Sie PlayStation-Manager sind, wo Marathon am besten abgeschnitten hat. Es wird erwähnt, dass von den 1,2 Millionen verkauften Einheiten etwa 800.000 Exemplare über den PC auf Steam kamen. Nur etwa 19 % der verkauften Einheiten waren auf der PS5 erhältlich, davon 217.000 Exemplare auf der Plattform, während Xbox überraschend nahe an 133.000 Exemplaren lag. Der Grund, warum das für Sony vielleicht beunruhigend ist, ist, dass ein aktueller Bericht nahelegt, dass das Unternehmen daran interessiert war, Einzelspieler-First-Party-Spiele dauerhaft PS5-exklusiv zu machen, aber könnte das vielleicht eine riesige Nutzerbasis ausschalten...? Die Marathon -Daten zeigen definitiv, dass es eine Diskussion über dieses Thema gibt.

Die Daten deuten auch darauf hin, dass Bungie bisher Marathon Einnahmen von etwa 55 Millionen Dollar erzielt hat, was zweifellos einige Zweifel und Bedenken von Fans und Führungskräften ausräumen wird.

Hast du schon Marathon gespielt?