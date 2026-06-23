BTS-Stalker, der 133 Mal an Jungkooks Tür klingelte, könnte abgeschoben werden

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Hier zeigt sich die dunklere Seite des Ruhms in voller Kraft, als eine brasilianische Frau, die den BTS-Sänger Jungkook gestalkt hat, möglicherweise aus Südkorea abgeschoben wird und eine Bewährungsstrafe erhalten hat. Die Frau, die nicht identifiziert wurde, besuchte Jungkooks Haus trotz mehrerer Warnungen, sich fernzuhalten.

Sie hinterließ Briefe und Fotos vor seiner Tür und klingelte einmal 133 Mal, um die Aufmerksamkeit des Sängers zu bekommen – "aus Liebe" zu ihm, wie sie es beschrieb. Ein südkoreanisches Bezirksgericht verurteilte die Frau zu einem Jahr Gefängnis, das für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Es wird außerdem erwartet, dass sie aus dem Land abgeschoben wird, es sei denn, sie kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

Laut BBC stalkt die Frau Jungkook seit Dezember letzten Jahres. Sie wurde am 13. Dezember verhaftet, nachdem sie einem Essenslieferanten beschattet hatte, um Zugang zum Haus der Sängerin zu bekommen. Sie wurde gewarnt, das Anwesen nicht erneut zu besuchen, und entlassen. Es wird angenommen, dass sie das Grundstück 22 Mal besucht hat. Das ist nicht einmal das erste Mal, dass Jungkook so etwas passiert, denn eine chinesische Frau wurde letzten Juni verhaftet, weil sie versucht hatte, in sein Haus einzubrechen.

Denk daran: Egal wie viele Fanfics du liest, kein Promi wird es charmant finden, dass du immer wieder versuchst, in ihr Haus einzubrechen.