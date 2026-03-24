Brian Herring kehrte als BB-8 "ohne zu zögern" für Star Wars: New Jedi Order zurück

Es gibt derzeit eine Menge Star-Wars-Projekte in der Pipeline, wobei die Spielfilmabteilung im Mai The Mandalorian & Grogu umfasst, das von Ryan Gosling geführte Star Wars: Starfighter im Jahr 2027 und sogar Pläne für einen Rey-Fortsetzungsfilm namens Star Wars: New Jedi Order, der nach den Ereignissen von Episode IX: The Rise of Skywalker ansetzt.

Letzterer Film wurde mehrfach bestätigt, wobei Daisy Ridley auf Conventions über ihre bevorstehende Rückkehr als Rey sprach, doch angesichts des bedeutenden Fortschritts scheint dies ins Stocken geraten zu sein, was die Frage aufwirft, ob der Film tatsächlich produziert wird.

Falls es tatsächlich Wirklichkeit wird, interessiert es dich vielleicht, ob das Projekt auch andere wichtige Star-Wars-Charaktere aus der Sequel-Trilogie auftauchen wird? Als wir uns kürzlich mit Brian Herring zusammensetzten, einem der Schauspieler und Puppenspieler, die für die Erweckung des Droiden BB-8 verantwortlich sind, fragten wir, ob Herring Interesse an einer Rückkehr als charismatischer Robotergefährte hätte.

"Ich würde es sehr gern machen. Ich würde es absolut lieben. Und das ist alles, was ich zu dem Thema sagen werde. Ich weiß nichts. Ich bin meistens die letzte Person, die von solchen Dingen erfährt. Wenn es also eine Gelegenheit wäre, diese Sachen zu präsentieren, würde ich es absolut lieben. Das ist einer meiner Lieblingsjobs, die ich je hatte. Also wäre ich im Handumdrehen wieder dort mit BB-8. Es wäre eine großartige Gelegenheit, wieder mit ihm auszusteigen, wäre eine großartige Sache."

Kurz gesagt, es scheint nicht so, als wäre BB-8s Rückkehr in einem Realfilm aktuell im Fokus, aber falls sich die Gelegenheit für den Droiden ergibt, zurückzukehren, nun ja... Disney, du weißt, wen du anrufen musst.

Ihr könnt unser vollständiges Interview mit Herring unten sehen, in dem wir über die Sequel-Trilogie, das aktuelle Star Wars: Dark Forces Remaster und sogar darüber sprechen, wie er BB-8 zusammen mit der Creatures Department für Star Wars zum Leben erweckt hat.