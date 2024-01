Daisy Ridley sagt, dass die Geschichte in Star Wars: New Jedi Order großartig ist

Daisy Ridley kehrt als Rey im kommenden Star Wars: New Jedi Order zurück und ist sehr gespannt auf das, was kommen wird. Zum ersten Mal überhaupt hat die klassische Filmreihe eine weibliche Regisseurin, Sharmeen Obaid-Chinoy, und laut Ridley hat sie großartige Ideen, wie sie den Film und die Charaktere entwickeln könnte. Natürlich steckt das Projekt erst in den Kinderschuhen, daher werden im Interview mit Variety keine Details verraten, aber auf die Frage, wie sich das Franchise ihrer Meinung nach verändern wird, wenn eine Frau auf dem Regiestuhl sitzt, sagt sie, dass sie es nicht wirklich weiß, aber dass es etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes und wirklich Cooles sein wird. In Ridleys eigenen Worten:

"Die kurze Antwort ist, dass ich es nicht weiß. Ich freue mich darauf, den Job zu machen, aber nicht, weil Sharmeen eine Frau ist. Ihre Dokumentarfilme sind erstaunlich. Ihre Idee für die Geschichte ist cool wie Scheiße. Keine Spoiler, aber sie hat mir einen Überblick über die gesamte Geschichte gegeben. Wenn es nicht toll wäre, hätte ich gesagt: 'Okay, ruf mich in fünf Jahren an.' Aber es lohnt sich."

Neu für Ridley ist auch, dass sie ihre ehemaligen Co-Stars nicht mehr bei sich hat. Adam Driver, John Boyega und Oscar Isaac sind alle von der Besetzungsliste verschwunden und auf die Frage, ob sie es seltsam findet, antwortet sie, dass es nicht so seltsam ist, aber auch, dass sie nicht weiß, wer in dem neuen Film auftreten wird. Viel Wasser ist unter der Brücke hindurch geflossen und sie selbst ist seitdem zehn Jahre gealtert. Eigentlich fühlt sich alles anders an, aber sie hofft und glaubt, dass sie sich in diesen Jahren auch weiterentwickelt hat und jetzt noch besser für die Rolle bereit ist. In ihren Worten:

"Nein, weil ich nicht weiß, was was ist oder wer wer im neuen Film ist. Seit der Skywalker-Saga ist so viel für mich passiert. Ich fühle mich jetzt wie ein Erwachsener. Als ich anfing, war ich 20 Jahre alt. Ich war der Jüngste am Set. Ich habe die ersten beiden Star Wars-Filme gebraucht, um mich würdig zu fühlen, dabei zu sein. Jetzt bin ich in meinen 30ern. Das Ganze fühlt sich ganz anders an. Ich konnte mit anderen Filmemachern zusammenarbeiten und hoffe, dass ich als Darsteller besser geworden bin."

Star Wars: New Jedi Order befindet sich in Produktion und soll am 22. Mai 2026 Premiere feiern.