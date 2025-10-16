Brian Austin Green über Abominable: "Wenn du ans Ende kommst, wirst du es nie kommen sehen"

Sicherlich kennen Sie ihn aus ikonischen Rollen in Beverly Hills, 90210 und Terminator: The Sarah Connor Chronicles . Aus diesem Grund fühlte es sich fast unvermeidlich an, als wir uns auf der San Diego Comic-Con Málaga mit Brian Austin Green zusammensetzten, über diese wegweisenden Rollen zu sprechen.



Das könnte Sie interessieren: Brian Austin Green über die Rolle in Terminator: The Sarah Connor Chronicles.



Brian Austin Green kam jedoch nicht nur zur San Diego Comic-Con Málaga, um die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Er war auch da, um über die Zukunft zu sprechen: Abominable , den Psychothriller unter der Regie des Spaniers Iván Mulero.

"Wir haben versucht, etwas zu machen, das uns irgendwie zu unserer Liebe zu älteren Filmen zurückbringt und etwas macht, das wirklich intelligent ist, das einen dazu bringt, zu hinterfragen, was man sieht, was es bedeutet. Und dann, wenn du am Ende des Ganzen ankommst, gehst du raus, verschwindest hier. Ich habe das nie in einer Million Jahren kommen sehen, was meiner Meinung nach Spaß macht", erzählt er uns.

Dann fährt er fort zu sagen, dass die Zusammenarbeit mit Mulero eine natürliche Ergänzung war. "Oh, er ist fantastisch. Es ist so toll, wenn man einen Regisseur findet, der wirklich die eigene Sprache spricht. Ihr habt die gleichen Gemeinsamkeiten. Du vertraust diesen Menschen mehr als Menschen, die du normalerweise triffst. Und wir verstanden uns von der ersten Sekunde an. Und wir haben so viel gemeinsam, was die Dinge angeht, die wir lieben, die Filme, die wir geliebt haben, und die Geschichte, die wir erzählen wollten. Es war also großartig. Es war großartig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, bei dem unsere Vision sehr ähnlich war."

Die Dreharbeiten fanden in einem winzigen, malerischen Dorf in Spanien, statt, mit nur 18 Personen am Set. "Es war ein Gefühl der Gemeinschaft mit dem, was wir taten", sagt er. "So sind wir alle gemeinsam am Morgen aufgewacht. Wir frühstückten alle zusammen. Wir stiegen zusammen in diese Allradautos. Wir fuhren zum Set und verbrachten diese wirklich langen, harten, harten Tage damit, das Drehbuch durchzuarbeiten, diese Versatzstücke zu machen und zu versuchen, diese Dinge zu verinnerlichen. Und alle waren aus dem gleichen Grund da. Sie liebten wirklich, was sie taten."

Abominable soll 2026 Premiere haben, und jetzt sagt uns Brian Austin Green: "Wenn du am Ende ankommst, wirst du es nie kommen sehen."