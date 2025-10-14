Brian Austin Green über die Landung Terminator: The Sarah Connor Chronicles Rolle: "Ich war außer mir"

In den späten 2000er Jahren, als Teil der Bemühungen, Terminator wieder zu einem großen Flaggschiff der Unterhaltungsbranche zu machen, sahen wir eine Fülle von Projekten, die ihr Debüt feierten. Es gab den Kinofilm Terminator: Salvation mit Christian Bale, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard und mehr, und darüber hinaus gab es Terminator: The Sarah Connor Chronicles, in dem Lena Headey die berühmte Heldin spielte und nach den Ereignissen von Terminator 2: Judgement Day (auch bekannt als T2 ) aufgegriffen wurde.

Apropos letztgenannte Serie: Wir hatten kürzlich das Vergnügen, mit Terminator: The Sarah Connor Chronicles -Star Brian Austin Green im Rahmen von San Diego Comic Con Malaga zu sprechen, wo wir den Schauspieler, der für seine Rolle als John Connors Onkel bekannt ist, Derek Reese, gefragt haben, wie er die Rolle bekommen hat und was sie für ihn bedeutet.

"Das wirklich lustige an Terminator, an Sarah Connor, war, dass ich bereits ein großer Fan des Franchise war. In den 90er Jahren spielte jedes Mal, wenn man in ein Geschäft ging, das Surround-Sound-Systeme oder Großbildfernseher verkaufte, T2. Das war das, was sie zeigten, weil das die neue Erfahrung des Kinobesuchs war", erklärt Green.

"Als ich den Anruf bekam und sagte: 'Hey, du hast morgen ein Vorsprechen und dafür ist es da', war ich außer mir. Und der Druck, den ich mir selbst auferlegte, war: 'Oh, ich werde das buchen'. Und als ich es dann tat, war es unglaublich. Und ich habe tatsächlich schon am nächsten Tag mit der Arbeit begonnen. Ich habe es gebucht. Und sie sagten: 'Okay, du fängst morgen früh an zu arbeiten'. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott'. Und die Seiten, mit denen wir vorsprechen mussten, waren keine Szenen, die tatsächlich in der Serie waren. Ich hatte also keine Ahnung, wie mein erster Arbeitstag aussehen würde. Aber ich war unglaublich aufgeregt."

Terminator: The Sarah Connor Chronicles lief ein paar Staffeln lang und erwies sich als ziemlicher Hit bei Fans und Kritikern gleichermaßen.