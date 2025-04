Alles, was Sie über den "Tag der Befreiung" wissen müssen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch ein umfassendes Zollpaket an. Für diejenigen, die sich fragen, was wirklich hinter den Schlagzeilen steckt, hier ein genauerer Blick auf das, was er als "Tag der Befreiung" bezeichnet hat.

"Dies ist einer der wichtigsten Tage in der Geschichte unserer Nation", erklärte Trump während eines Briefings im Rosengarten und betonte, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, das einzudämmen, was er als langjährigen Missbrauch durch Außenhandelspraktiken ansieht.

Die neue Politik führt ab Mitternacht einen Zoll von 25 % auf alle im Ausland hergestellten Autos ein, ein Schritt, der die heimische Autoindustrie stärken soll. Darüber hinaus hat die Regierung eine Reihe von gegenseitigen Zöllen gegen rund 60 Länder erlassen. Hervorzuheben sind:



Europäische Union : 20%.

China : 54%.

Kambodscha : 49%.

Vietnam : 46%.

Thailand : 36%.

Taiwan : 32%.

Südafrika : 30%.

Japan: 24%.



Für Länder, die nicht speziell aufgeführt sind, gilt nun ein Basistarif von 10 %.