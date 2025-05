Brasiliens Präsident Lula da Silva protestiert gegen Ancelottis Ernennung zum Nationaltrainer

HQ

Die Ernennung von Carlo Ancelotti zum brasilianischen Nationaltrainer kam bei Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nicht gut an. Der 65-jährige Italiener wird der erste ausländische Trainer in den 111 Jahren der Nationalmannschaft sein, die am häufigsten ausgezeichnete Nationalmannschaft der Welt (mit 5 Weltmeisterschaften), aber derzeit in einer sportlichen Krise begraben, auch wenn die Qualifikation für die WM 2026 noch nicht gesichert ist.

Lula da Silva wurde bei einer offiziellen Reise nach China nach den Neuigkeiten gefragt und äußerte kurz seine Meinung. Er sagte, er sei nicht dagegen, dass ein Ausländer die Mannschaft betreut, aber "es gibt Trainer in Brasilien, die die Nationalmannschaft managen könnten".

Er schlug sogar vor, Ancelotti solle "ein Experiment" machen und nur Spieler aus dem Brasileirão berufen. Das würde internationale Stars wie Vinícius Jr., Rodrygo, Raphinha, Marquinhos, Endrick, Savinho oder sogar Casemiro auslassen, der die "Canarinha" verlassen hat, aber von Ancelotti gebeten wurde, zurückzukehren.

Im Jahr 2023, als Gerüchte aufkamen, dass Ancelotti nach Brasilien kommen würde, sagte Lula: "Er war noch nie Italiens Nationaltrainer. Warum löst er nicht die Probleme Italiens, das sich nicht einmal für die WM 2022 qualifiziert hat?"