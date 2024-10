Fernando Alonso wird an diesem Wochenende 400 Rennen bestreiten, so viele wie kein anderer F1-Rennfahrer in der Geschichte

HQ

Fernando Alonso wird an diesem Wochenende beim Großen Preis von Mexiko Geschichte schreiben. Es wird sein 400. Grand Prix sein, die meisten aller F1-Rennfahrer in der Geschichte, weit vor Kimi Räikkönen (353) und Lewis Hamilton (351).

Alonso, 43 Jahre alt, ist auch der älteste Fahrer des Wettbewerbs in diesem Jahr, der einzige, der über vierzig Jahre alt ist. In seiner Karriere hat er 32 Grand Prix in 21 Saisons gewonnen, beginnend im Jahr 2001 und mit einer dreijährigen Abwesenheit zwischen 2018 und 2021. Seine besten Tage liegen jedoch hinter ihm, denn seine einzigen beiden WM-Titel gab es 2005 und 2006.

Um an diesen Meilenstein zu erinnern, hat Aston Martin für den GP von Mexiko am 27. Oktober einen speziellen Helm vorbereitet, der dem ähnelt, den er bei seinem ersten Rennen im Jahr 2001 trug, mit Bildern der besten Momente seiner Karriere, in denen er für Renault, McLaren, Ferrari und Alpine gefahren ist.

Der Meilenstein kommt jedoch zu einem heiklen Zeitpunkt für Aston Martin, nach einem enttäuschenden Ergebnis beim GP in Austin am vergangenen Wochenende, als keiner ihrer Fahrer (Alonso und Lance Stroll) punkten konnte.

Stattdessen denkt das Aston Martin-Team, das sich in diesem Jahr den fünften Platz in der Konstrukteurswertung gesichert hat, an die nächste Saison, in der der britische Ingenieur Adrian Newey zum Team stoßen und dem Team hoffentlich den dringend benötigten Schub geben wird.

Alonso will seinen Vertrag mit Aston Martin noch bis 2026 aufrechterhalten und hat seine Chancen auf einen weiteren WM-Titel nicht aufgegeben.