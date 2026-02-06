Borderlands 4, um im März sein erstes Story Pack vorzustellen

HQ

Kürzlich hat Gearbox eine Menge Informationen darüber geteilt, was man von Borderlands 4 im Jahr 2026 erwarten kann, aber in diesen Informationen entschied sich der Entwickler, keine festen Termine für viele seiner geplanten Inhalte festzulegen. Nun hat es den nächsten Schritt gemacht und angedeutet, als das erste Story Pack im Looter-Shooter erscheinen wird.

Bekannt als Mad Ellie and the Vault of the Damned, wird dies das Paket sein, das den ersten spielbaren Charakter nach dem Start hinzufügt, den Vault Hunter namens C4SH. Das kommt zusätzlich zu neuen Story-Missionen, einem neuen Kartenbereich, zusätzlichen Nebenmissionen, neuer legendärer Ausrüstung und zusätzlichen kosmetischen Extras.

Interessanterweise ist Gearbox noch nicht bereit, das feste Datum für die Veröffentlichung dieses Story Packs bekannt zu geben, da wir nur wissen, dass es irgendwann im März erscheinen wird. Trotzdem schaut euch den Teaser an, um einen Vorgeschmack auf das Kommende zu bekommen, und vergisst nicht, über das Schicksal der Nintendo Switch 2-Version des Spiels zu lesen...