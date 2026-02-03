Borderlands 4 wurde im Grunde für die Nintendo Switch 2 eingestellt

HQ

Wir waren weniger als zwei Wochen vom Launch Borderlands 4 auf der Nintendo Switch 2 entfernt, als diese Version plötzlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, um "unseren Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten". Nun, es stellt sich heraus, dass das beste Erlebnis für die Fans ist, es nicht auf Nintendos Konsole zu spielen.

Die Nintendo Switch 2-Version war nicht in Take-Twos Überblick über angekündigte kommende Titel enthalten, also beschlossen die netten Leute bei Variety, einen Sprecher zu fragen, warum. Er bestätigte im Grunde, dass Borderlands 4 für die Nintendo Switch 2 abgesagt wurde, indem er sagte, die Entwicklung sei "pausiert":

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung dieser SKU zu pausieren. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, den Spielern nach dem Start qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern, um die laufenden Verbesserungen zur Optimierung des Spiels zu erhalten. Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Freunden bei Nintendo zusammen. Wir bringen 'PGA Tour 2K25' heraus und 'WWE 2K26' [für Switch 2], und wir freuen uns unglaublich darauf, in Zukunft mehr unserer Titel auf diese Plattform zu bringen."

Dass er das Thema auf mehr Inhalte für andere Plattformen und andere Spiele auf der Switch 2 wechselt, macht ziemlich deutlich, dass "pausiert" "abgebrochen" bedeutet, also haltet nicht den Atem an, dass die Entwicklung wieder aufgehoben wird.