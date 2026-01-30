Borderlands 4 s erstes großes Story-Pack und neuer Vault Hunter, der in der Roadmap 2026 skizziert wird

HQ

Wenn du dachtest, deine Abenteuertage auf Kairos seien vorbei, wirst du einen Schock erwarten, denn Borderlands 4 hat 2026 eine Menge Inhalte enthüllt. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass der erste zusätzliche Vault Hunter, C4SH, im ersten Quartal 2026 erscheinen wird, und obwohl wir kein festeres Datum haben, wissen wir, wann viele weitere Inhalte veröffentlicht werden sollen.

Über die offizielle Website von Borderlands wird uns die neue Roadmap für 2026 vorstellen, Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon und das erste Story Pack des Spiels: Mad Ellie and the Vault of the Damned im ersten Quartal zu erhalten. Das erste Story Pack ist der Zeitpunkt, an dem C4SH erscheint. In Q2 bekommen wir einen Raid-Boss und Takedown als kostenlosen Inhalt sowie das dritte Bounty Pack.

Dann wird es in Q3 wieder heiß, als Borderlands 4 plant, uns das Bounty Pack 4 & 5 sowie das zweite Story Pack des Spiels zu geben. Mehrere Verbesserungen und Features sollen neben all diesen Inhalten untergebracht werden, darunter Unterstützung für Spielkreuze, zeitlich begrenzte Events, Endgame-Aktivitäten und mehr.