Blue Eye Samurai Die Macher versprechen eine zweite Staffel, in der die "Reise die gleiche bleibt"

Eine der besseren Netflix-Originalserien der letzten Zeit ist ohne Zweifel Blue Eye Samurai, eine animierte Geschichte, die erkundet, wie eine weibliche Kriegerin zum Samurai ausgebildet wurde, um sich an denen zu rächen, die ihre Familie und die Menschen, die ihr wichtig sind, verletzt haben. Die erste Staffel wird von Fans und Kritikern nach wie vor hoch geschätzt und uns wurde vor einiger Zeit gesagt, dass eine zweite Staffel kommen würde, aber es ist über ein Jahr her und nichts Substanzielles ist jemals zustande gekommen.

Hoffentlich wird sich das bald ändern, denn während eines Auftritts bei Anime Expo in Los Angeles erschienen die Co-Schöpfer Amber Noizumi und Michael Green, um kurz über die Serie zu sprechen und anzuteasern, was als nächstes kommt.

In einer Nachricht, die von The Hollywood Reporter geteilt wurde, erfahren wir von Noizumi ein wenig über die nächsten Schritte von Protagonistin Mizu, einschließlich der Tatsache, dass "die Reise dieselbe bleibt. Rache ist ihre Religion." Green baute darauf auf, indem sie hinzufügte, dass sie "glaubt, dass mindestens zwei [der Männer], die sie töten will, irgendwo an diesem magischen Ort namens London sein werden", und lieferte eine Staffel ab, die damit beginnt, dass Mizu "irgendwo einbricht, um jemanden zu töten".

Wenn alles in Ordnung ist, bedeuten diese Details der Handlung, dass die Rückkehr von Blue Eye Samurai näher ist als sie weiter entfernt ist.