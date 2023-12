Netflix verlängert Blue Eye Samurai für Staffel 2

2023 war nicht nur ein erstaunliches Jahr in Bezug auf die veröffentlichten Spiele. Wir konnten auch eine Reihe großartiger Shows im Fernsehen und bei Streaming-Diensten genießen. Ein Beispiel für Letzteres ist Blue Eye Samurai, da es in meine Top 3 schoss, als die erstaunliche animierte Dramaserie im November auf Netflix kam. Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der denkt, dass es eine der besten Serien ist, die es je auf dem Streaming-Dienst gab, aber das bedeutete nicht unbedingt, dass wir mehr bekommen würden. Glücklicherweise werden wir das tun.

Amber Noizumi und Michael Green, das Ehepaar, das die Show zusammen mit Blue Spirit kreiert und geschrieben hat, bestätigen in einer Pressemitteilung, dass Blue Eye Samurai für Staffel 2 auf Netflix verlängert wurde. Das ist jedoch das Einzige, was sie und der Trailer unten verraten, also wissen wir nicht, wann es erscheinen wird, ob all die unglaublichen Synchronsprecher zurückkehren werden und so weiter. Nicht, dass mich das davon abhält, extrem gehypt zu werden.

Wie steht es mit dir?